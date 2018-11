KULIĆEVA I ZOLA PLANIRAJU SVADBU: Miljana se udaje, Ivana boli uvo

Miljana Kulić i Lazar Čolić odlučili su da se vere za dvadesetak dana u rijalitiju "Zadruga" i da se venčaju po završetku rijalitija, jer su shvatili da su rođeni jedno za drugo.

Na ovu novost članovi njihovih porodica reaguju oduševljeno. Miljanini roditelji, otac Siniša i majka Marija, odobravaju ćerkin izbor, isto kao i Zolina majka Bosa. Izuzetak je Kulićkin bivši partner i otac njenog sina Željka, Ivan Marinković, koji je ravnodušan na sve što ona uradi.

Niko ne vidi ništa čudno u tome što nije prošlo ni 15 dana od kada je Čolić upoznao Miljanu, a već su na korak do bračne zajednice. Zola je, prema rečima njegovog najboljeg prijatelja i menadžera Bobana Majstorovića, dugo maštao o momentu kad će kontroverznoj Nišlijki saopštiti da je ludo zaljubljen u nju. Di-džej iz Bosne opsednut je Kulićevom još od njenog učešća u prošloj sezoni i bio je ubeđen da je on njen tip muškarca.



- Zola ima podršku porodice u svemu što radi, posebno majke Bose. S njom je pre ulaska pričao o svemu, pitao je kako bi reagovala ako bi se desilo nešto s Miljanom, a ona mu je kazala da bi bila srećna ako on to želi. Inače, on je već dugo zaljubljen u Miljanu i mi nismo uopšte iznenađeni time što su njih dvoje tako brzo uplovili u vezu. Znam da ljudi komentarišu da Zola to radi zbog marketinga, ali to stvarno nije istina - kaže Boban i dodaje:

- Dugo je pokušavao da dođe do Miljane, ali nije mogao, pa je ulazak u "Zadrugu" bio jedini način da uspe u tome. Njegova majka, kao i ja, jedva čekamo da je zaprosi, kao i venčanje, to će biti ispunjenje njegove želje - rekao je Majstorović za Kurir.

Slično razmišlja i Miljanin otac Siniša. On je rekao da podržava novu ljubavnu vezu svoje mezimice i da se slaže s time da Zola usvoji njegovog unuka Željka.

- Odmah sam znao da je njihova ljubav iskrena i prava, zato sam im dao podršku. Venčanja će biti, da li će to biti u "Zadruzi" ili kad izađu, videćemo. Naravno da ću ja, ukoliko me budu zvali iz produkcije, otići kada bude njihova veridba. Jedva čekam taj dan. Zola je iskren momak, kao stvoren za Miljanu - rekao nam je Kulić.

Sa Ivanom Marinkovićem smo kontaktirali preko produkcije "Parova", ali on nije hteo da polemiše o bivšoj partnerki. Kad su mu saopštili da se Miljana udaje za di-džeja iz Bosne i da će on usvojiti njegovog sina Željka, bio je nezainteresovan za tu priču i prešao je na druge teme.

Budući mladenci odabrali su da im kumovi na venčanju budu Bora Santana i Suzana Perović, dok će Miki Đuričić biti stari svat.



