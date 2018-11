KATARINA GRUJIĆ ULAGALA U SEBE I POTROŠILA 500.000 EVRA: Pevačica otvoreno govorila zbog čega joj LETI NOVAC, a ovo je najveća LAŽ koju je čula o sebi!

Katarina Grujić sama za sebe kaže kako je najuspešnija zvezda muzičkog takmičenja, a na svojoj karijeri je vredno radila. Ona je odgovorila na nekoliko pitanja koja se tiču njenog posla, karijere, ali i zarade.

Zašto su ljudi ljubomorni na tebe - zbog izgleda, pesama ili novca?

- Niko nije imao priliku u životu da prođe ono što sam ja prošla. Za mene ljudi imaju samo reči hvale. Mislim da su pre svega ljubomorni zato što sam dobar čovek. Kolege me zovu lafom, velikim bratom. To mi mnogo znači, materijalne stvari mi nisu bitne. Najvažnije je zdravlje, a to kao da niko ne shvata.

Koja je najveća laž koju si čula o sebi?

- Najstrašnija laž je da sam prostitutka. Nikada mi neće biti jasno odakle nekome takva sumanuta ideja. Prostitutka ne postaje devojka koja je živela u dvorcu kao ja, tokom osnovne i srednje škole, koja tako živi i sada, koja ima normalne, imućne roditelje, koja sama zarađuje... U ovom gradu, u ovoj zemlji, ljudi znaju ko sam ja, nema potrebe da se pravdam, ali je toliko nerealno da nema dalje. Ali ovo je Balkan, mi smo Balkanci. Ljudi vide malo veće grudi i eto.

Koliko si do sada uložila na svoju karijeru? Priča se da je bar 500.000 evra?

- Ne brojim, ali sam ubeđena da je blizu toga. Sama sam plaćala pesme, ulagala u izgled i sve... Možda sam zaradila i 1.000.000 evra, ali sam sve potrošila na krpice i izlaske. Ne žalim kad trošim, ne umem sa novcem.

