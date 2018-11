Katarina Živković ne voli da priča o svom privatnom životu, pa je imala opasku na račun toga što je dečko nije pratio na jedan događaj.

Naime, pevačica se pojavila na jednoj promociji u društvu prijatelja, pa su je pitali gde joj se nalazi dečko. Ovaj odgovor niko nije očekivao.

"U podrumu! (smeh) Šalim se! Ne govorim o svom privatnom životu i nadam se da me razumete. Vidite da sam srećna, zadovoljna i to je to", rekla je Katarina.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Puls, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

