SEKA ALEKSIĆ OTVORILA DUŠU: Otkrila da će njena ĆERKA imati BIBLIJSKO IME, a ovo je prava ISTINA u kakvom je odnosu sa SVEKRVOM (VIDEO)

Seka Aleksić priznaje da bi volela da proširi porodicu, a sa suprugom Veljkom Piljikićem već je spremila imena od kojih će odabrati jedno za naslednicu.

Sin Jakov Piljikić ulepšao je život Seke i Veljka i jedva čekaju da dobiju drugo dete. Iako pol deteta pevačici nije bitan, ukoliko bi dobila ćerku, volela bi da nosi biblijsko ime.

- Ono što mogu da kažem je to da već imamo nekoliko imena u opticaju i sva su biblijska. Kada sam bila trudna, dok nismo znali da li je dečak ili devojčica, tata i ja smo zapisivali neka imena i zajedno smo odlučili da on bude Jakov. Trebalo je da bude Isak, ali smo odlučili da bude Jakov. A za devojčicu ne mogu još da kažem koje ćemo od biblijskih imena odabrati - kaže Seka.

foto: Marina Lopičić

Iako je 2018. godina za nju i te kako bila uspešna, priznaje da će je ipak pamtiti po odrastanju sina Jakova.

- Bila je ovo jedna sjajna godina. Pamtiću je po koncertu, koji je bio jako uspešan, a moram da priznam da poslednje dve godine pamtim samo po svom sinu, po svemu onome što je on uradio i rekao. To su divni trenuci koje treba i zabeležiti i pamtiti. On uopšte ne sklapa rečenice još uvek, još uvek je mali. Razume sve što mu se kaže, sve što izgovorim, zna šta sam rekla. Izuzetno je pametno dete i nemiran je jako. Na mamu je tvrdoglav i uporan, a mislim da će na tatu vremenom povući smirenost. Jak je na tatu, Veljko ga već uči sportskim veštinama, pokazuje mu vežbe. Treninzi od malih nogu... Voli avione, automobile, dinosauruse. Na Veljka je povukao i to da se ničega ne plaši, zaista nema strah. To možda i nije baš dobro - dodaje pevačica.

foto: Marina Lopičić

Za nastup u najluđoj noći sve je spremno. Seka će pevati u Beogradu, a crvena i glamurozna toaleta u kojoj će izgledati seksepilno se podrazumeva.

- Mislim da će biti sjajna noć. Očekujem sjajnu atmosferu. Čovek sam koji je veseljak po prirodi i volim da uveseljavam ljude. Raduje me što je nastup u Beogradu, nije mi daleko. Obučem se, našminkam se i to sve obavim bukvalno pola sata pred nastup. Zaista je sjajno što je nastup u Beogradu, biću ceo dan sa porodicom, sa sinom, družićemo se, uspavaću ga i počinjem da se spremam. Jakov neće biti sa mnom na novogodišnjem nastupu jer je još mali i uspavljujemo ga oko pola osam, a Veljko naravno hoće. On je zadužen za celu organizaciju i tu mora da bude. Volela bih da te večeri nosim crvenu haljinu - kaže pevačica, a na pitanje da li se seksepilnije oseća kada pokaže dekolte ili nogu, odmah odgovara: - Uvek biram dekolte.

Kurir.rs/Blic/Foto Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir