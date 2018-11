NAJBOLNIJA SUDBINA NA SRPSKOJ ESTRADI: Albanci joj ubili majku, pevala je za male pare da PREŽIVI, a SRCE JOJ JE PREPUKLO kada joj je umro brat blizanac, sad ima samo JEDNU ŽELJU... (VIDEO)

Osamdedsetih godina prošlog veka jedna od poznatijih pevačica na prostoru bivše Jugoslavije bila je Mirjana Petričević, poznatija pod umetničkim imenom Mira Kosovka.

Nju nikako život nije mazio, a mnoge je rastužila svojom pričom.

Davne 1999. godine otišla je u Australiju zbog smrti njene majke, koju su ubili albanski ekstremisti. Zbog finansijskih problema koji su zadesili nju i članove njene porodice morala je da peva za male pare.

- Muka me, sine, naterala da odem. Svi moji su izbegli iz Đakovice, niko nema para, niko te ne pita kako ti je... Kada su me pozvali ljudi iz Australije i pitali za koliko novca ću otići da radim, rekla sam im: "Koliko date." Kad nemaš para, i sto maraka je mnogo. Otišla sam i ostala tamo - rekla je svojevremeno Mira.

Međutim, Miru je zadesila još jedna porodična tragedija. Njoj je preminuo brat blizanac, zbog čega je prestala da je bavi muzikom.

- Više nisam mogla da pevam, nije mi bilo ni do čega. Smrt brata me je potpuno uništila. I danas osećam veliku prazninu. Uvek je voleo da me vidi nasmejanu i lepu, zvao me je "Moj crni labude"... Posle njegove smrti bila sam emotivno ubijena, mislila sam da će mi biti lakše uz alkohol - navela je pevačica.

- Svi mi znamo i svi znate da sam imala jake tragedije u familiji i od 2007. sam počela da prestajem, a onda sam 2009. skroz prestala da se bavim tim poslom tamo a i ovde. Nemam definiciju zašto ali u neku ruku je srce puklo ali se ipak držim - ispričala je ona.

Mira Kosovka je 2016. godine navela da ima jednu želju, a to je da poseti svoju rodnu Đakovicu.

- Volela bih da vidim svoju devojačku sobu, volela bih da vidim svoje ruže koje sam ja sadila ali... Neko drugi uživa, sve je naše ostalo dole, moje braće i moje. Nije baš lako ali Bože moj. Zidovi su zidovi i kuća je kuća, Bože moj ali majku su mi ubili tada i to mi je najveća rana - rekla je ona u ispovesti za emisiju "Exkluziv".

Ipak, Mira je skupila snage i navela da se vraća na scenu.

- Ne znam odakle mi ta energija i moć da se iz mrtvih dižem, ali ja mislim da su geni, mnogo ličim na svoju pokojnu majku i jednostavno znam kako. I braća su mi bila takva. Nažalost, samo jednog imam od tri - navela je ona.

foto: Printskrin Youtube

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir