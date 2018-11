ŠOK ISPOVEST! SLOBA OTKRIO SVE DETALJE O SEKSU SA ANOM KORAĆ: Progovorio o Kiji Kockar, Luni Đogani, a ono što zaista misli o Anabeli će sve ZAPANJITI! BRUTALNO

Iako pevač Sloba Radanović demantuje da je s Koraćevom imao nešto više od prijateljstva, ne krije da bi rado imao seks s njom.

- Nikada nisam imao ništa seksualno s Anom Korać. Ako to Kristina priča, ne znam odakle joj takve informacije, jer zaista nisu istinite. To je počelo da se priča nakon mog spota u kome je bila Ana. Nisam spavao s njom. Spavao bih, kao i svaki muškarac što bi spavao, ali da sam to već uradio, nisam - kaže Radanović, koji se mnogo puta kockao u ljubavi.

- Ljubav je za mene u neku ruku bila kocka. Kao što kockari nekada pogrešno procene, pa im neko odnese sve, tako i mi u nekim životnim situacijama odreagujemo loše i izgubimo ono što nam je bilo vredno ili nam je značilo mnogo. Rijaliti mi je doneo dosta materijalnog, ali odneo dosta duhovnog. Sve što se dogodilo donelo mi je sigurnost u karijeri i mogućnost da se bavim poslom koji volim, ali uzeta mi je privatnost. Lakše mi je kada verujem da za sve postoji dobar razlog - priča Sloba.

- Kristinu sam zvao na promociju, ali nije došla iz opravdanih razloga. Imala je snimanje i nije bila u mogućnosti da se pojavi. Poželela mi je sreću putem poruke i hvala joj na tome. Nije čula celu pesmu, čula je deo i svidela joj se - objasnio je pevač, a potom se osvrnuo na odnos prema Luni Đogani.

- Već danima traje taj haos oko mog ulaska u „Zadrugu“. Od toga što sam profesionalno obavio svoj posao ispalo je da sam uradio nešto loše, a ništa nisam uradio. Trudio sam se da nijednim stavom ne izazovem bilo kakvu negativnu reakciju, ali Luna je sve vreme bila odbojna. Nisam pomišljao da će toliko burno sve to da doživi. Krivo mi je što je plakala i što se toliko pokidala - ističe Sloba koji ne može da joj oprosti priču da ju je ostavio zbog romske nacionalnosti.

- Svašta se o meni pričalo i pisalo, svašta je izgovarala za mene, ali to što je rekla da sam je osudio i ostavio jer je Romkinja, baš me je iznerviralo. Sve mogu da pretrpim, ali ne dozvoljavam da neko priča takve gluposti koje me predstavljaju kao užasnog čoveka. Ona u tom trenutku više nije znala šta da izmisli, pa je rekla to. Znao sam ko je i šta je i pre nego što smo ušli u vezu, a nacionalnost mi nikada nije bila presudna kada se radi o izboru devojke, prijatelja, saradnika... Neću dozvoliti da tako priča - istakao je Sloba, koji nije ostao ravnodušan na suze Anabele Atijas.

- Žao mi je i što je Anabela plakala. Majke su majke i njihove suze su najteže. Moja je vrlo emotivna i srećan sam što se po mom izlasku iz rijalitija sve smirilo. Mogla je da me vidi i zagrli i to je mnoge stvari olakšalo. Briga za dete je briga za dete, imali mi dve ili trideset i dve godine - zaključio je pevač.

Kija Kockar čestitala je bivšem mužu na novoj pesmi, a zatim je klip podelila na svom Instagram profilu.

Iako mu je poželela svu sreću, nije mogla da se suzdrži, a da ga ne isprovocira zbog naziva pesme „Kocka“. Ona je u naslov pesme dodala slovo R i pozvala fanove da pogledaju spot.

