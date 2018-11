NE BIH VOLEO DA IMAMO PROBLEMA: Mustafa odvukao EMININOG DEČKA u stranu i održao mu lekciju! Evo šta čeka TURSKOG MILIJARDERA ako ga ne posluša...

Emina Jahović više uopšte ne krije da uživa sa turskim milionerom Sadetinom Saranom. Svaki njihov korak prate turski mediji, a kako su nedavno preneli, Sadetin se tajno sreo sa Mustafom Sandalom sa kojim je popričao jer se znaju dugi niz godina. Kako bi stavili tačku na razna nagađanja, Mustafa je rešio da porazgovara sa Emininim novim partnerom nasamo.

foto: Printscreen

- Mustafa i Emina su u super odnosima, ako imaju neku raspravu, to je isključivo zbog dece! Kruže razne priče, u Turskoj se priča kako je Mustafa svašta rekao i Sadetinu i obrnuto, pa je otac Eminine dece hteo da stane na put svemu tome. Organizovao je tajni susret sa Sadetinom, da niko ne zna, čak ni Emina. Našli su se u jednom restoranu u Istanbulu. Pozdravili su se lepo, a zatim je Mustafa rekao otvoreno šta je imao. Objasnio je Saranu da je on težio ka tome da Emina bude srećna, i da je on ostavio mirnu i srećnu i da želi da tako i ostane jer njihovim sinovima treba majka koja zrači i koja je bezbrižna.

U jednom momentu mu je naglasio "Ne bih voleo da imamo problem, ja od tebe zahtevam da ona bude srećna". Tada mu je Eminin partner rekao da ne treba da brine i da on čini sve da ona ima osmeh na licu. Negde je Sadetin ostao i zatečen Mustafinim postupkom. Nije očekivao da će mu to reći. Emina je zaista prava srećnica kad ima takvog bivšeg muža i sadašnjeg partnera - navodi izvor, a prenosi turski portal.



Inače, nedavno su se pojavile i slike na turskom portalu na kojima Emina ide kod zubara i to Sadetinovim kolima. Prisutnim novinarima je dobacila "Preterujete".

Kurir.rs/SrbijaDanas/Foto Printscrfeen

Kurir

Autor: Kurir