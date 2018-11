MAJU BEROVIĆ SVI ZOVU BEBO, A POSLE VRHUNSKOG KONCERTA OTVORILA JE DUŠU: Pevačicu pukle emocije, plakala je kao KIŠA, a evo šta kaže o CECI!

Koncertom u Areni Maja Berović je potvrdila da je jedna od najvećih zvezda na našem estradnom nebu, ali sa druge strane i da su upravo takvi ljudi normalni i opušteni, bez kompleksa i glumljenja. Publika ju je prozvala "Bebo", po njenoj istoimenoj pesmi, a ona im svu ljubav uzvraća na isti način.

Privatno je dobra sa Cecom Ražnatović, o čemu se nije znalo pre koncerta, jer o tome nikada nije pričala. U otvorenom intervjuu sa Majom Berović razgovor smo započeli baš o koncertu i tom prijateljstvu.

Kakav je osećaj sada kada su se strasti smirile?

- Mislim da je to nešto što nikada ne prolazi i nešto čega ću se sa istim žarom sećati ceo život. Gledati toliko ljudi ispred sebe, koji pevaju sa mnom u glas je divan osećaj. Zahvalna sam što sam doživela tako nešto i trudiću se u budućnosti publici da uzvratim na adekvatan način. Biće još velikih koncerata, ali ovaj, obzirom da je prvi, uvek će biti poseban, kao i emocija koju je nosio.

foto: Damir Dervišagić

Zašto nije pravljen drugi koncert, obzirom da je bilo interesovanja?

- Razmišljali smo o tome, ali smo odustali. Datum koji je nama odgovarao nije bio slobodan, mi nismo hteli da bude veliki vremenski period između koncerata i odlučili smo da ne pravi taj drugi koncert, bez obzira na interesovanje.

Može li se nastup za doček Nove godine, obzirom da će biti u Beogradu u jednom klubu, svrstati u taj drugi koncert?

- Ja se trudim na svakom nastupu da se dam maksimalno, kao što je bio slučaj i u Areni. Za doček će sigurno biti ludnica, pa ko želi da pravimo reprizu, dobrodošao je.

Pre koncerta u Areni se nije znalo da si privatno dobra sa Cecom, pa je mnoge iznenadio njen dolazak na koncert.

- Ceca je neko ko mi je pružio podršku i ko nema ni malo ljubomore, zavisti i sujete prema kolegama. Zato i jeste uspešna i tako velika zvezda.

foto: Printscreen/Instagram

Da li ste razmišljale da ukrstite glasove? Verujemo da bi to bio odličan duet i veliki hit.

- Nismo pričale na tu temu, ali nikada se ne zna.

Koleginica i komšinica Jelena Karleuša ti je zamerila zbog toga. Kako to komentarišeš?

- Ne komentarišem ja takve stvari. Moj stav je da svako ima pravo na svoje mišljenje.

Bez obzira što nema reakcije sa tvoje strane, ona i dalje komentariše tebe, čak je potkačila i tvoje najbliže saradnike Jalu i Bubu, mnogi kažu da je to uradila zbog tebe.

- Svako svojim postupcima najviše govori o sebi. Nemam ja tu šta da komentariem. Rekoh već, svako bira put kojim će da ide i kako će da se ponaša. Što se tiče Jale i Bube, znaju oni sami dobro da se zaštite.

foto: Dragana Udovičić

Ima li treme sada pred koncert koji je zakazan u Novom Sadu?

- Neka pozitivna trema uvek postoji. Ona trema kada razmišljaš da sve bude OK i da koncert prođe kako treba. Onu drugu vrstu treme sam davno prevazišla, obzirom da svaki vikend nastupam.

I osta ti nadimak "Bebo". Da li te tako sada svi zovu?

- Ne zovu me baš svi, ali veliki broj ljudi i publika me tako zove. To je sada neki naš nadimak po kom sam postala prepoznatljiva.

Otkrij nam šta si radila drugi dan koncerta, kada si se probudila?

- Plakala sam. Taj dan sam skoro ceo preplakala. Toliko su me radile emocije, da je to neverovatno. Tek tada me je sve stiglo. Do tada sam se dobro držala. Imala sam zakazano gostovanje, pa sam malo morala i da se smirim, a onda su me pogađale poruke od prijatelja i saradnika i tako sve u krug.

foto: Damir Dervišagić

Zaplakala si i na koncertu uz pesmu "Načisto"?

- Nisam plakala na koncertu. Sve vreme mi je vetar duvao u lice, pa su mi u pojedinim momentima oči suzile. Zato su neki pomislili da plačem.

Zanimljivo da i pored toliko nastupa i koncerata, ti nađeš vremena da preslušavaš i nove pesme?

- Ja i moja ekipa stalno slušamo nove pesme i tu nema opuštanja. Ja sam odmah po objavljivanju ovog CD počela da razmišljam o novom.

Da li bi nam za kraj otkrila šta je to što privatno planiraš?

- Planiram jedan odmor. To je jedino što planiram. Ostalo sve može, a i ne mora. Zadovoljna sam svojim životom i ne bih ništa menjala.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir