JELLENA KAO SUZANA MANČIĆ I BEKUTA: Ide na OROŠAVANJE, a šokiraćete se koliko para puca na VAGINU

Pevačica Jelena Ristić, poznatija kao Jellena, napravila je četvorogodišnju pauzu zbog rođanja deteta, a sada je rešila da se u velikom stilu vrati na estradu.

Osim što je nedavno snimila pesmu, rešena je i da promeni imidž, radne navike, ali i one navike koje se tiču brige o zdravlju. Jellena redovno odlazi na „remont“.

- Jednom godišnje se posvetim kompletnom organizmu, ali i telu. Najpre izvadim krv, pa krenem redom, od lekara do lekara - kaže Jellena i dodaje da je poslušala savet njene koleginice Suzane Mančić i probala vaginalno orošavanje.

-To je divna stvar. Sada je na sniženju i košta 340 dinara. (smeh) Žene to kritikuju i komentarišu u negativnom kontekstu samo zato što tako zvuči, a pojma nemaju šta je to. Kad bi znale, išle bi bar dva puta godišnje. Em je zdravo, lekovito, em je prijatno, em ne košta puno - kaže Jellena i kroz smeh dodaje:

- Remont vagine je normalna stvar, posebno u mojim godinama. Rađala sam, moram voditi računa o zdravlju - kaže pevačic.



- Koristim priliku što muž nije sa mnom da se malo skinem (smeh), kad sam s njim, obično budem zakopčana do grla - kaže ona.

Na pitanje da li je povećavala grudi, koje su joj uporno bežale iz korseta, bez razmišljanja odgovara:

- Nisam ih kupila, mama me takvu rodila. Rekla bih vam i da pipnete, da proverite, ali me sramota, ima puno ljudi (smeh). Znate kako je nedavno Maja Nikolić izjavila da je mazala margarin na grudi i one su joj porasle? E, tako sam i ja.

