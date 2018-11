MARKO, PA ŠTA MI TO RADIŠ?! Dragana Mirković se UHVATILA ZA GLAVU kad je čula ko je devojka njenog SINA!

Dragana Mirković oduvek je bila otvorena i bez dlake na jeziku priča o svim dešavanjima u kući u Austriji. Tako je ovoga puta komentarisala odrastanje svoje dece, Marka i Manuele.

- Devojka mog sina je ćerka mojih kućnih prijatelja. Kad sam to čula rekla sam: "Marko, pa šta mi to radiš?! Nemojte da mi pokvarite prijateljstvo!" Drugo me ništa ne zanima. Ja sam tip mame koja sve podržava i iz prikrajka ih gleda - ispričala je Dragana kroz osmeh za emisiju "Premijera".

Pevačica će Novu godinu provesti na Zlatiboru, a kako sama priznaje, sa suprugom Tonijem, ovaj praznik joj je svakog dana.

- Kad je Toni u pitanju i pokloni, Nova godina mi je svakog dana. Šalim se, ne baš svakog dana, ali voli da me obraduje. Vrlo je galantan muškarac, zna da obožavam putovanja - završava Dragana.

