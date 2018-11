DARA OPROSTILA GEORGIEVU? Citirala Karleušu, poklopila žestoke uvrede i prozivke U DVE REČI!

Dara Bubamara i Vlado Georgiev se već neko vreme čašćavaju sočnim uvredama, kako preko medija tako i preko društvenih mreža. Pevačica je takođe i najavila tužbu protiv Georgieva, ali je za sada odustala.

"Želi još marketinga čovek, ali neće dobiti. Taj pijanac više neće dobiti marketinga. Stop, isključujem aparate!" iskoristila je s osmehom ona reči iz pesme Jelene Karleuše, pa nastavila: "Ko god je aktuelan ili popularan - to se kači. Svaki put. Kad ja izdam neku pesmu, izađem u javnost, dam intervju, to se zakači za mene... katastrofa. Ali ja to opraštam", izjavila je ona.

Mnogi se pitaju da li to znači da je rat gotov.

Inače, Dara Bubamara u poslednjih nekoliko meseci svoj život promenila je iz korena, što se i te kako vidi na njoj.

"Zadnjih meseci stvarno sam pazila šta jedem, skinula sam deset kilograma, ne treniram ali igram non-stop, svaki vikend. Sad ću da počnem da treniram", rekla je ona.

