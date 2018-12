PEVAČI ĆE SE NALJUTITI KADA ČUJU: Peja ugasio Instagram, pa objasnio zbog čega!

Zoran Pejić Peja bio je veoma aktivan na društvenoj mreži Instagram, a na njegovom profilu smo često mogli da ga vidimo u golišavom izdanju u teretani. Međutim, mnoge dame su uskraćene za ove prizore, jer je on ugasio nalog na Instagramu, a otkriva razlog za taj potez.

"Instagram sam ugasio, jer su počela da mi stižu pitanja na koja nisam imao odgovor. Glupa pitanja. Dosta pevača mi šalje poruke, pitaju me kada mogu da budu gosti u mojoj emisiji. Ljudi, nije to do mene", rekao je Peja, a na pitanje da li su mu smetale i poruke žena koje su mu se udvarale, on kaže:

foto: Privatna Arhiva

"Žene me ne spopadaju, otkad sam se oženio. Miran sam, što se toga tiče!"

Peja je otkrio i da li bi voleo da on i njegova supruga Dragana dobiju dete.

"Voleo bih. Najveća sreća i najveći uspeh u životu su deca. Ja sam moje roditelje obradovao, jer sma postao čovek, nisam postao prevarant i probisvet. Tako bih i ja bio srećan da moja deca u budućnosti budu poštena i dobrti ljudi. To je uspeh", kaže voditelj.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Puls, Foto: Damir Dervišagić

