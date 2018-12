ŠOKANTNO! MOJA ĆERKA JE BEZOBRAZNA, DRSKA I EMOTIVNA NA MENE, A SIN JE PODLOŽAN POROCIMA: Snežana Đurišić otvorila dušu, a evo šta je rekla o SVOM DEČKU!

Snežana Đurišić nikada javno nije pričala o onome što se pisalo za njenog sina Marka Gvozdenovića, od toga da je osumnjičen za razbojništvo i napad na nju do toga da je pobegao iz bolnice za lečenje od alkohola.

Pevačica iskreno kaže da ne opravdava postupke naslednika, ali da je on njeno dete i da će biti uz njega do kraja života iako je bole mnoge njegove izgovorene reči.

- Kako može da me kao majku ne boli? Sudbina je takva. Borimo se, ali šta će od toga biti, to samo gospod bog zna. Ali ja sam neko ko nije za tu zamotanu priču, ali sam za onu da je to moje dete i samo ja mogu o njemu da pričam, a ne neko drugi. Ne samo da ne bi trebalo nego će dobiti po nosu ako nastavi. Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar. Sve što uradi u životu, kao i svi ljudi, snosiće odgovornost kako to zakoni nalažu. Ali to ne daje za pravo nikom da ga vređa.

Borili ste se sa njim protiv njegovih poroka?

- I dalje se borim i boriću se dok sam živa, dok god imam snage, kao i za sve što volim i želim u životu.

Vaša ćerka fizički liči na vas. Koliko vam nedostaje s obzirom na to da je u inostranstvu?

- Fizički je daleko, ali je uvek tu. Majka je dvoje dece. Ima divnog supruga i decu. Žive u Njujorku. Ona divno peva. Bezobrazna je, drska i emotivna kao mama. Divne duše za razliku od sina, koji je poročan, ali je moj i volim ih najviše na svetu kakvi god da su.

Temperamentni ste, koliko vas je to koštalo u privatnom životu?

- Nije to dobro. Impulsivnost je osobina koju bi trebalo kanalisati. Ako se to ne dogodi, nije dobro. Uvek čovek ima razlog zašto je nešto uradio ili rekao.

Trebalo bi da pitate "zašto si to rekao", pa kada ti kaže, ti uđeš ili ne u raspravu. A impulsivnost ti to ne dozvoljava nego skačeš na čoveka odmah. A onda kada saznaš istinu, puno puta se loše osećaš.

Poželite li da se umešate u svađe u "Zvezdama Granda"?

- To je u trenutku borba za stav i mišljenje. Sve je to utakmica i kada se ona završi, svi sedimo i pijemo kafu. Niko to ne doživljava lično. Ne znam da neko ne govori s nekim privatno.

Sijate u poslednje vreme. Koliko je tu ljubav odigrala ulogu?

- Ljubav je divna emocija. Nije to samo odnos dve osobe. Ljubav je sve što vas okružuje i čovek koji tu emociju nema on je prazan. Ja sam neko ko je u ljubavi u svim segmentima. Desilo mi se u porodici to što mi se desilo, pa sam svoj emotivni život malo zapostavila. Zapravo ga nisam imala. Nisam neko ko to traži, forsira, petlja. Ja sam generacija koja je sa druge strane. Bog je milostiv, pa se to dogodilo i ja uživam u ljubavi.

Da li vam je to verenički prsten na ruci?

- Nećete me isprovocirati, neću vam reći ni da ni ne.

A da li biste pristali kada bi vas dečko zaprosio?

- Ni to neću da kažem jer smo mi u godinama kada je to nebitno. Vidim da se ni mladi time ne opterećuju, tim papirom. Trenutno sam srećna i ispunjena žena i volela bih da to potraje.

