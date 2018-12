DARKO ISPLANIRAO VERIDBU SA TRUDNOM MARINOM, ODREDIO JE I DATUM: Najbolji drug mu pomaže, a raznežićete se kada čujete kada Gagićeva dobija PRSTEN!

Darko Lazić je rešio da obraduje majku svog budućeg deteta, te je angažovao najboljeg prijatelja da kupi prsten koji će dati Gagićevoj na veliki hrišćanski praznik. Folker se uspešno se oporavlja u banji Selters u Mladenovcu, gde će uskoro početi sa terapijama, i samo razmišlja kako da obraduje svoju lepšu polovinu Marinu Gagić.

Kako izvor blizak pevaču tvrdi, on je skovao tajni plan sa jednim od najboljih prijatelja, koji će mu pomoći oko veridbe Gagićeve, koja nosi njegovo dete.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

"Darko želi da se na neki način i oduži Marini za sve što je prošla pored njega od trenutka kada su započeli vezu. Iako je od samog starta znao da je ona žena za njega, tada nije planirao da stupi sa njom u brak. Ipak, kada je video koliko ga voli i koliko je požrtvovana, Darko je odlučio da se uozbilji i, nakon svega, kruniše njihovu ljubav vereničkim prstenom", kaže izvor i dodaje:

"S obzirom na to da je Marina u drugom stanju, a da se Darko još nije zvanično razveo od Ane Sević, znao je da venčanje ne može da planira, ali vereničkim prstenom želi da na neki način kruniše njihovu ljubav i to što Gagićeva nosi njegovo dete. U dogovoru sa svojim drugom, on je rešio da se veridba desi na Božić, te ga je zamolio da odabere prsten u njegovo ime", otkriva izvor i dodaje da će Darko izaći iz banje Selters za Novu godinu, a da će sve praznike provesti kod svojih u Brestaču, nakon čega se ponovo vraća u Mladenovac da nastavi terapije.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir