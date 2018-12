JA BIH TO NA FRANCUSKOM MNOGO BOLJE OTPEVALA! Dara Bubamara UKANALILA Indiru Radić: Ja se ne mešam tamo gde mi nije mesto! (FOTO)

Dara Bubamara gostovala je u emisiji pa progovorila o temama koje su uzburkale srpsku javnost, pa se tako dotakla i svoje koleginice Indire Radić, koju je prozvala za loš franskuski jezik, pa se pohvalila da bi ona to mnogo bolje otpevala.

Fotografijom koja podseća na Kim Kardašijan, Dara je izazvala pometnju na internetu, a evo šta je rekla povodom toga:

"Ja imam lepo telo, zašto ga ne bih pokazala. Bilo je bezobraznih komentara, ali Bože moj. Čim sam imala preko 20-30 hiljada lajkova, znači da je dobro".

foto: Printscreen Premijera

Nakon raskida sa fudbalerom, uplovila u vezu sa košarkašem i to stranim, pa se ona osvrnula na ovo i progovorila o tome da li je slobodna i šta se to zapravo dešavalo u njenom ljubavnom životu:

"Ne ne, nije istina, ja sam trenutno sama, slobodna, srećna, okružena svojom porodicom, a što se tiče udvarača oko mene je "luda kuća".

Dara je prokomentarisala da pripema novi materijal za publiku, pa spomenula da radi duet sa Francuzima:

"Radim duet sa Francuzima, naravno to će biti srpsko-francuski duet, ja ću pevati na srpskom".

foto: Printscreen Premijera

Na ovo se voditelj našalio pa je upadicom podsetio pevačicu na njenu koleginicu:

"Nemoj kao Indira da prođeš na kraju".

A onda je Dara dala obrazloženje i totalno ukanalila koleginicu:

"Ja se ne mešam tamo gde mi nije mesto. Znači u kuhinju i francuski se ne mešam. U svakom slučaju, ona je tu napravila, kako da ti kažem, skandal sa tim. Mislim, ja bih to i odlično otpevala, pošto sma muzikalna i živela sam u Francuskoj, ali opet kažem ne, čim to nije sto posto dobro, ja to ne radim. Pozdravljamo dragu Indiru naravno, naša draga koleginica".

foto: Printscreen You Tube

Kurir.rs / Foto: Printscreen Premijera

Kurir

Autor: Kurir