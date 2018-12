INTERVJU! CECA RAŽNATOVIĆ OTKRIVA ZA KURIR: Niko ne sme da me prosi!

Ceca Ražnatović održala je u subotu veče koncert za pamćenje povodom otvaranja zimske sezone na Jahorini.

Nakon spektakla, folk zvezda je u intervjuu za Kurir pričala o karijeri, ali i o ličnim temama, a za početak je podelila utiske s planine.

- Publika je bila sjajna, tako da se hladnoća nije osetila. Volim tu neposrednu interakciju koju imam sa svojom publikom. Razmenili smo toliku količinu ljubavi i pozitivne energije da nam ni minus nije mogao ništa.



Da li ćete imati vremena za skijanje, grudvanje?

- Uh, nažalost, neću. Ja jesam letnje dete, ali volim zimu na planini najviše zbog svežeg vazduha. Uživanje u snežnim čarolijama prepuštam svojim sestrićima i deci, za mene je dovoljno dobro društvo, kamin, čaša vina i lagana muzika.

foto: Dragana Udovičić

Nedavno ste posetili Izrael, kakve utiske nosite?

- Fenomenalne. Oduvek sam želela da posetim mesto gde je Isus rođen, kao i da obiđem njegov grob, i sada mi se želja ostvarila. Obišli smo crkvu koja je sagrađena iznad pećine i impresionirana sam kako to sveto mesto ima jaku energiju. Sve je to preživelo ratove i osvajače i, na sreću, plemeniti ljudi su uspeli da ga sačuvaju. Posebnu emociju imala sam na Hristovom grobu. Bilo nas je baš dosta, oko 150 ljudi. Jedna sjajna, zdrava atmosfera, to treba doživeti.



Kakvi su planovi nakon Jahorine?

- U ponedeljak bodrim naše košarkaše protiv Grčke i verujem da ćemo pobediti jer Srbija ima tako dobre sportiste. Nakon toga putujem u Kankun, gde imam veliki koncert. Novu godinu dočekujem u krugu porodice, a za reprizu pevam u Petrovcu.

foto: Marina Lopičić

Na vašim koncertima su se dešavale prosidbe. Kako to da vas niko nije zaprosio?

- To meni ne može da se desi. Nije se pojavio gospodin koji ima hrabrosti za tako nešto, ali ni ja ne bih pristala. Čini mi se da zato niko i ne pokušava.

Ljiljana Stanišić/ foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir