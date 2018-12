OSLOBODIO SAM SE ESTRADNE BOLESTI: Aca Lukas otkrio NAJGORI problem POZNATIH, kakav je kad ga neko DIRA, a ovu pevačicu je posebno POHVALIO!

Aca Lukas progovorio je o svom poslu, kolegama, ali i kako bi voleo da proslavi Novu godinu.

Na samom početku folker se našalio, s obzirom da je došao sa nastupa.

"Imam problem, namestio sam "prepoznavanje lica" na telefonu, pa preko dana hoće da me prepozna, a noću ne, kada se vratim kući", rekao je Lukas, a onda otkrio kako se oseća povodom toga što se spekuliše da današnja muzika nije muzika.

"U Beogradu ima jako dobrih proslava, za sve ima dobre publike, siguran sam da će sve biti puno. Moj koncert je prvi na koji bih došao, čisto da vidim, jer je mnogo drugačije. Moram da pohvalim Maju Berović, to su kriterijumi pomereni unapred. To je nešto novo u muzici, ja kada sam se pojavio pre 20 godina, govorili su: "Šta je ovo?", a stariji su nipodaštavali uvek", rekao je Aca, koji će za Novu godinu pevati sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem.

foto: Dragan Kadić

Pevač je priznao da bi najviše voleo da za doček sedi kod kuće.

"Imam malo više godina, a stariji će se nasmejati kada shvate o čemu pričam. Da nije te proklete jurnjave za novcem, ja bih najradije proslavio Novu godinu uz Čkalju. Kada sam bio klinac, oni su imali novogodišnji program, to mi je bilo najlepše, uz jelku. Nadam se da će doći i taj trenutak da budem u krugu porodice", dodao je pevač.

foto: Damir Dervišagić

On je priznao i šta je najgora stvar na estradi i zbog čega uvek gleda samo svoja dela i rad.

"Nisam primetio nepoštovanje mlađih kolega. Još dok sam bio na početku karijere, oslobodio sam se estradne bolesti koja se zove - sujeta. Nisam se preterano radovao uspesima i neuspesima, gledam sebe. Reklama mi nije trebala, ali sam pogan na jeziku kada me neko dira. Sujeta je jako teška stvar i mora da se prevaziđe, Gde je bilo više karata i ko je imao više posla - to se ne gleda. Ima podmetanja, ali to nisu lepe teme", kazao je Lukas u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir