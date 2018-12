MILAN VASIĆ JAŠE VEĆ 4 MESECA, TOTALNO SE ZALJUBIO: A onda ga je jedno saznanje POTRESLO, pa glumac PROGOVORIO o svemu kroz šta je prošao! (FOTO)

Milan Vasić veliki je ljubitelj konja, a kako kaže već četiri meseca pohađa časove jahanja. Želja mu je da ima svog konja. Trudi se da bude pažljiv i da sluša savete prijatelja koji drže konjički klub. Zato se nijednom nije povredio niti pao sa konja.

"Nisam, hvala Bogu, da kucnem u drvo. Jašem već četiri meseca, baš sam se zaljubio u konje. Uživam u tome. Saznanje da vas konj može glavom ubiti je strašno, ali meni to ne uliva strah. Volim konje i volim da jašem. Dok sam bio dete moj deda je imao dva konja i non stop sam išao kod njega da jašem, ali, naravno, uz njegovu pomoć. Ta ljubav je ostala do dana današnjeg. Sada idem stalno u konjički klub. Kada sam tamo osećam se veoma prijatno, a taj klub inače drže moji prijatelji. Njihove konje možete da vidite u svim našim serijama, filmovima. Uživam tamo da provodim vreme jer dok pijem kafu gledam konje", kaže Milan.

S obzirom na to da su Nina Seničar i Ana Mihajlovski veliki ljubitelji jahanja, pitali smo Milana da li bi ih izvazvao i trkao se sa njima.

"Kažu da sam naučio baš dobro da jašem, ali nisam u fazi da ih izazivam. Nina Seničar je dobra u skakanju sa preponama, a Ana je predugo u galopu. Ja ću iza njih da budem", rekao je kroz smeh ovaj popularni glumac.

Milan dodaje da svoju popularnost nikada nije koristio i da to ne voli da radi:

"Baveći se javnim poslom imaš neke privlegije, ali ja ne volim ništa da radim preko reda. Mogu da me uvedu negde, ali samo pod uslovom da to niko ne vidi. Ali ako je red u banci, ja neću ići preko reda, ma koliko žurio. Jednostavno, ne volim te stvari. Televizija ti donese to, ali donosi ti i da gubiš privatan život. Sa druge strane, zahvaljujući televiziji ljudi te prepoznaju i vole".

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir