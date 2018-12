JOKSIMOVIĆI KRPE KRAJ SA KRAJEM! ŽELJKO OTVORIO DUŠU: Jovana i ja na kraju meseca delimo dva čena BELOG LUKA

Pevač Željko Joksimović gotvorio je dušu o svom privatnom životu i ćerkama, ali i o svojim finansijama.

"Mina je već svoj čovek, ali i dalje pokušavam da je stimulišem da probudi ono najbolje u sebi. Nikako da liči na mene ili da ide mojim tragovima po svaku cenu. Trudim se da nju, i dve mlađe ćerke, naučim šta su prave vrline", počeo je svoje izlaganje pevač, da bi se zatim osvrnuo ovdašnji mentalitet.

"Trenutno kod nas u državi nije vrlina zaraditi. Čim neko nešto zaradi, to se ne smatra vrlinom. Kako možete da zamerite nekom preduzetniku, kompozitoru ili bilo kojoj individui na svetu koja radi 15 sati dnevno, ako zarađuje? Pusti ga da zaradi, jer on radi čovek. Ne, kod nas to nije vrlina. Kod nas je to početak ili granica gde počinje lopovluk, a prestaje sve ostalo", istakao je Željko u magazinu IN.

"Mene nije sramota da kažem Mini: "Zaradi, i daj što je više moguće sebe, odnosno troši sebe". Moja branša je takva da ko ume, može jako dobro da zaradi i to nije tajna"; nastavio je Joksimović, a onda se osvrnuo na finansijsku situaciju njega samog i njegove supruge Jovane Joksimović.

"Ali Jovana i ja smo na kraju svakog meseca jedan par koji smo jako blizu toga da delimo dva čena belog luka. Toliko radimo, ali isto tako imamo velike troškove. Nije greh raditi, ali isto tako ni dati za sve te troškove. Savetujem ćerku da zarađuje i troši, a ne samo da troši. Uvek joj govorim da se snađe kako da zaradi da bi imala da troši", zaključio je pevač.

