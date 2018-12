PRVI PUT PROGOVORILA DARKOVA BUDUĆA TAŠTA: Evo ko je iz porodice bio protiv Marinine veze sa Lazićem i šta misli o tome što se još nije RAZVEO od Ane Sević

Aleksandra Sandra Gagić, majka Marine Gagić, trudne devojke Darka Lazića, kaže da ona i njen suprug u svemu podržavaju Marinu, ali da jedan član porodice ipak nije bio za ćerkinu vezu sa pevačem.

- Suprug i ja smo popustljivi i slabi na decu, a Marina nas do sad nikada nije izneverila i stali smo uz nju u teškom momentu za sve nas. Ludo voliDarka, kao nikoga pre. Ranije je imala dečja zaljubljivanja, a sada je prvi put ozbiljno i evo već čekaju dete. Takva je bila sudbina. Moj sin, a Marinin brat na početku nije bio za tu vezu, ali vremenom je prihvatio. Bili smo iznenađeni kad su počeli da se zabavljaju. Ponekad pomislim zašto je Darko još zvanično oženjen, ali iako imam otvoren odnos sa Marinom ne vršim pritisak na nju i ne zapitkujem je o tome - kaže Aleksandra.

- Strepim kao i sve majke. Marina je veoma zrela za svoje godine, a tek u februaru će 20. Verujem da ni ona ne pritiska Darka da se razvede. U suštini je i najbitnije da se njih dvoje vole. Ostalo će se rešiti u hodu, samo da on ozdravi i to jeste prioritet. Ako je istina to za poroke što čujem iz medija i u prolazu, jer meni direkno niko ne upućuje takva pitanja, ni ne započinje razgovor sa mnom na tu temu, nadam se da Darko neće ponavljati greške i da će nadalje biti odgovoran prema sebi i prema porodici koju upravo gradi - kaže Sandra.

Kako kaže, od 23. oktobra kada je Darko imao nesreću nije imala priliku da ga vidi, ali će to učiniti putem video poziva.

foto: Printscreen/Instagram

- Danas ću zvati Marinu da ih malo vidim na vajberu. Otkad je otišla kod njega samo smo razmenjivale poruke, jer sam i ja zauzeta poslom. Dok je Darko bio u Zemunu u bolnici, stalno nas je pozdravljao, kao i mi njega. Ne znam kakvo mu je sada okruženje, ali verujem da ima dobre uslove, čim je Marina ostala da bude sa njim i njegovom mamom - kaže Sandra.

Kao i svaka majka, Aleksandra je zabrinuta za Marinu i trudi se da ćerki pomogne koliko god može da na najbolji način izgura trudnoću.

– Termin Marininog porođaja je 7. jul, a pošto je najgore prošlo i najstresniji period koji se poklopio sa početkom njene trudnoće je pregurala, nadam se da će sve da bude dobro. Ne maštam o velikoj svadbi Marine i Darka nego da bez problema iznese trudnoću i da se on skroz oporavi. Volela bih da dobijem unuka, da mi Marina rodi dečaka - kaže Darkova buduća tašta.

