NJEN RAZVOD OD LEKE I VEZA SA 5 GODINA MLAĐIM TENISEROM BILA JE BRUKA GODINE: Sad je Nina Radulović otkrila u kakvom je odnosu sa Lečićem i zašto se svađaju oko sina Lava

Voditeljka Nina Radulović kaže da, iako živi sa njom, Lav često boravi kod Lečića i da uglavnom traži da mu produži ostanak kod tate jer mu je sa njim lepo.

Voditeljka Nacionalnog dnevnika i Info topa pravi je primer toga da supružnici i posle razvoda mogu ostati u dobrim odnosima. Iako se njihova ljubav ugasila, njima je, kako kaže, prioritet naslednik Lav koji živi sa njom, ali ga otac, glumac Branislav Lečić viđa često.

foto: Aleksandar Jovanović

Kada Nina radi, Lava čuvaju njeni roditelji, a i Leka pomogne.

"Uvek se dogovaramo, dogovor kuću gradi. Leka je super što se toga tiče, mi smo zaista veliki prijatelji. Zajedno odgajamo i vaspitavamo Lava, on sa mnom živi, ali je često sa tatom. I kada se dogovorimo da bude kod oca, on često i produži taj boravak na nekoliko dana i bude mu lepo. Blizu živimo i to je na dnevnoj bazi dogovor".

Voditeljka ne krije da je ona ta koja postavlja pravila kada je ponašanje naslednika u pitanju mnogo više nego Branislav.

"Stroža sam od Leke jer sam više sa sinom. Lav je dete koje dobro reaguje na krutost u vaspitanju. Zna kada je nešto da, a kada ne. Ako počnem da vrdam s nekim između mišljenjem, onda se i on zbuni, imamo problem", kaže Nina, koja je uspela da ostane u dobrim odnosima s Lečićem.

"Ostali smo u prijateljskim odnosima, onako kako smo i rekli u startu. Lav je krenuo u školu, tako da trčimo za obavezama, domaćim zadacima, preslišavanjem i rasporedom časova. On je kasnije krenuo u školu, pa je unapred dosta toga savladao. Dečaci su na svoju ruku, više vole da se igraju nego što podnose obaveze, ali ja sam tu da stegnem", otkrila je voditeljka.



O Filipu Krajinoviću ni reč

Mediji su dugo brujali o njenoj vezi sa teniserom Filipom Krajinovićem, ali nakon raskida, nijedno od njih nije o tome pričalo javno.

foto: AP

"Taj deo privatnog života sam potpuno zatvorila što se medija tiče. Otkada sam se razvela, otada sam odlučila da detaljno ne pričam o privatnom životu jer je ta medijska pažnja bila neminovna u našem brak jer smo oboje javna lica, ali to u izboru sledećih partnera nije tako", kaže Nina, ali mi je podsećamo da je Filip ipak javna ličnost.

"Nismo u braku pa nemamo obavezu da detaljišemo. Tako da mislim da ne treba vezu više nikada ozvaničiti u medijskom smislu. Tu sam podvukla crtu".

Na pitanje da li je zaljubljena, odgovara: "Uvek sam zaljubljena u život, koji kreiram".

Kurir.rs/Blic/Foto Kurir

Kurir

Autor: Kurir