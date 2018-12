DRUGI ĆE KRKATI PRASE, A MI ĆEMO BRSTITI RIBU: Ceca i cela porodica slaviće veliki HRIŠĆANSKI praznik na egzotičnoj destinaciji, a evo zašto ona NIKADA ne sprema HRANU!

Svetlana Ceca Ražnatović proslaviće sa porodicom veliki hrišćanski praznik Božić u dalekom Meksiku. Pevačica će nakon toga uživati na obalama Karipskog mora sve do Srpske nove godine, kada će se vratiti u Srbiju jer 15. januara daje pomen suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu.

"Radujem se nastupima u Meksiku, a posle ću ostati sa Anastasijom, Veljkom i Bogdanom tamo. Želim malo da se odmorim od svega. Božić ćemo proslaviti tamo, do 7. januara postimo, ali ćemo na Božić organizovati pravu prazničnu trpezu. Drago mi je što ću biti sa decom jer je to porodični praznik. Ostaćemo u Kankunu do Željkovog parastosa", rekla je folk diva.

Pre puta u Meksiko, za Novu godinu Ceca će odmarati u svom domu.

foto: Damir Dervišagić

"Za doček ću biti sa Lidijom i Predragom, decom i prijteljima. Anastasija i Veljko će verovatno nešto organizovati sa svojim partnerima i neće biti sa nama, ali mi ćemo uživati. Lidija i moj zet su odlični kuvari pa će sigurno biti lepa trpeza, ali posna... Dok drugi budu krkali prase, mi ćemo brstiti ribu, ali to nam ne smeta", dodaje pevačica.

foto: Dragana Udovičić

Ceca kaže da se, za razliku od sestre i zeta, ne snalazi u kuhinji.

"Mene to ne zanima, da me zanima naučila bih do sada. Imam mnogo drugih obaveza, tako da nemam kada da razmišljam o kuvanju", iskrena je ona.

foto: Damir Dervišagić

