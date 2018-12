SEKA ALEKSIĆ OTIŠLA NA KONCERT ĐORĐA BALAŠEVIĆA: Neće mu biti doboro kada čuje ŠTA MU JE PORUČILA (VIDEO)

PevačicaSeka Aleksić bila je na koncertu Đorđa Balaševića, posle kog je svoje emocije javno podelila sa svima.

"Sinoć sam bila na koncertu Đorđa Balaševića. Koncert kom ću moći da prisustvujem sam čekala oko 10 godina. Ne znam odakle da počnem?! Tako jednostavno je izašao na scenu, jakna, patike, kačket... lagano, sa osmehom koji osvaja svet! Na sceni je samo klavir, izlazi profesor koji svira, a zatim on. Toliko jednostavnosti, a u istom momentu ljubavi, sreće, radosti u jednom čoveku nisam skoro videla... Koncert je trajao više od četiri sata!!! Da, da... On ima toliko toga da kaže da je i to bilo malo. Skoro me niko nije nasmejao i rasplakao kao on sinoć. Vratio nas je u detinjstvo, podsetio pravim vrednostima i održao lekciju koju ću pamtiti dok sam živa! Hvala mu", poručila je Seka Aleksić.

