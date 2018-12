SVE ČEŠĆE SE ZAJEDNO POJAVLJUJU U JAVNOSTI: Sloba Radanović je bio zaljubljen u OVU pevačicu, pa se i ona OGLASILA! (FOTO)

Sloba Radanović otkrio je nedavno da je, uprkos tome što ga povezuju sa brojnim lepoticama, slobodan, te da nije u vezi ni sa jednom pevačicom, ali da je kao mali bio zaljubljen u folk zvezdu Daru Bubamaru.

Ona se pojavila i na promociji Slobinog singla, pa su je pitali da li joj se Sloba nekada udvarao, ali i da li je znala da je o njoj potajno maštao.

"Nisam znala za to, sad sam baš iznenađena (smeh)! Sloba, osim što je dobar pevač, on je pre svega jako dobar dečko, velika duša, vaspitan, kulturan... A na sve to sjajan pevač, ja mu predviđam blistavu budućnost! I pesma nova mu je top, stvarno", nije štedela komplimente Dara.

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs/Pink, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir