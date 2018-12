KARAMELA JE ČEKAO DA SVI ODU DA BI SE ISPLAKAO NA GROBU KSENIJE PAJČIN: Suze su mu same išle kada je pričao kako je ubijena pevačica proslavila poslednji ROĐENDAN!

Ubijena pevačica Ksenija Pajčin danas bi proslavila svoj 41. rođendan. Svi oni koji su je voleli setili su se pevačice na današnji dan, a bol za njom ne jenjava ni posle više od osam godina od njene smrti. Blizak prijatelj pokojne pevačice Goran Stojićević Karamela često u javnosti govori o druženju sa Ksenijom, a dok se priseća lepih trenutaka provedenih sa njom uvek je na ivici suza. Tako je bilo i ovog puta.

Kako Karamela kaže, Ksenije se često seti, a tako je i na današnji dan.

"Ona će mi ostati u sećanju zauvek, nebitno je da li joj je rođendan ili je taj datum kad je ubijena. Ja se često setim nje, mnogo mi nedostaje. Ne može to čovek nikad da zaboravi", rekao je Karamela i otkrio kako je Ksenija proslavljala svoje rođendane.

foto: Zorana Jevtić

"Ksenija je uvek bila vesela i lepo raspoložena. Volela je što joj je baš tog dana rođendan. Volela je Nove godine i praznike, a svoj rođendan posebno. Ona je bila kao ja. Nikada nije volela te pompezne rođendane, ispod šatora sa 500 ljudi. Nikad nije bila u tom fazonu, bila je jedna skromna, normalna i divna devojka. Uvek je proslavljala skromno. Nikad nije obraćala pažnju na to da to mora da bude nešto pompezno, bila je skromna i jednostavna osoba", kaže on i otkriva kako je izgledao Ksenijin poslednji rođendan.

"Sećam se njenog poslednjeg rođendana. Sedeli smo kod kuće, kod nje, tu je bila i njena majka i njen prijatelj Bane. Posle smo izašli u jedan kafić na Obilićevom vencu. Jednom smo čak izašli na jedan splav, ali ništa to sada nije bilo ništa pompezno. Uvek je zvala samo najbliže. Ona je bila specifična, a takav sam i ja, ona je birala takve ljude oko sebe - normalne, spontane ljude koji nisu iskompleksirani", rekao je Karamela.

foto: Printscreen

Danas su Ksenijin grob posetili njeni najmiliji, a to je učinio i Karamela koji, kako kaže, voli da bude sam tamo kako bi se na miru isplakao.

"Ja sam otišao danas na njen grob, ali nakon porodice. Ja inače idem preko cele godine, ali izbegavam da idem kada su tamo mediji. Želim da budem sam i da se isplačem i da me niko ne gleda. To je moj tužan trenutak koji ja ne želim da delim ni sa kim", rekao je Karamela i otkrio šta bi rekao Kseniji na današnji dan kad bi ona mogla da ga čuje.

"Rekao bih joj, kao i uvek, da je volim. Uvek sam joj to govorio - da je volim, da je jedinstvena i najlepša. Pričao sam joj da je ona Ksenija Pajčin, deset praznih mesta, pa svi drugi. Uopšte ne mislim na estradu, nego na sve lepe žene. Mislim da je ona bila najlepša i neponovljiva", izjavio je on.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Pink, Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir