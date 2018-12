KRALJICA NARODNE MUZIKE NEMA DLAKE NA JEZIKU: Lepa Lukić nikada ne peva Cecine pesme, a evo i zašto!

Kraljica naše narodne muzike Lepa Lukić (78) u pretprazničnom raspoloženju, u razgovoru otkriva da za nju Nova godina ne predstavlja ništa drugo osim noći u kojoj će zaraditi malo više novca nego inače, ali i pevati onima koji vole njene pesme.

- Nemam ja 10 godina, pa da se radujem Novoj godini i dočeku. Svake godine pevam, pa se jedino radujem što ću zaraditi i što ću pevati ljudima koji me vole - iskrena je Lepa.

Ona kaže da nikada ne peva sat ili dva, već onoliko koliko njena publika to od nje očekuje. Ipak, postoje pesme koje nikada ne izvodi.

- Cecine pesme nikad ne pevam. To nije moj stil i zbog toga ih ne pevam. Pevam pesme svojih koleginica iz svog vremena, ali i ovih mlađih, koje pevaju narodnu muziku: Silvanine, Merimine, Snežane Đurić, Bekutine... Moji nastupi traju koliko hoćeš jer ja mogu da pevam satima... Važno je šta publika kaže, a ne ja. Ja mogu da pevam i 200 pesama, pre će me zaboleti noge nego što će me glas izdati - kaže Lepa.

Poznata kao neko ko traje više od pet decenija na estradi, nikada se zarad popularnosti nije skidala, niti bila vulgarna... Nije želela da pravi kompromise i ide ukorak s trendovima. Oduvek je samo pevala ono što njoj leži i po čemu je poznata. Nikada nije želela da eksperimentiše, ni sa žanrovima, ni sa scenom na kojoj nastupa.

- Nisam luda da visim s plafona, pa da poginem. Nudili su mi takve stvari, ali to mi nije padalo na pamet. Nikada to nisam ni volela. Sve je to za ove koji se duvaju i prave se važni, to nije za mene. Ja sam žena iz naroda, to uopšte ne ide uz mene. Kada bih se spuštala tim konopcem, onda bih morala da pevam nešto od Tine Tarner, a ne ovo svoje - kaže Lepa kroz smeh i objašnjava šta je jedino važno.



- Pevanje je najbitnije. Da ja izađem i pevam. Scena treba da bude obična - priča nam kraljica narodne muzike i dodaje da epitet kraljice nije sama sebi nadenula.

- Često me pitaju: „Kako da vas najavim?“, a ja kažem: „Pa, kako se ja zovem?“ Onda oni pitaju: „Da li da vas najavim kao kraljicu narodne muzike?“, „Najavi me ako misliš da jesam, ako ne misliš, nemoj. Odakle ja znam da li sam za tebe kraljica ili nisam?“- priča nam Lepa.

