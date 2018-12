POTRESNA ISPOVEST SELME BAJRAMI! OČAJNA, TRAŽI POMOĆ: Bivši muž Mujo HOĆE da mi uzme sina! SOCIJALNA MI UPADA U KUĆU, izmišlja, splektari, gazi preko svega i NE PREZA NI OD ČEGA... (VIDEO)

Pevačica se za pomoć obratila agenciji za zaštitu žena u Beču, gde trenutno živi sa naslednikom. Ona je otkrila ko joj je u ovom trenutku najveća podrška, šta je suština nesuglasica između nje i bivšeg supruga sa kojim ima zajedničko starateljstvo nad sinom.

Selma Bajrami, kako kaže, više nije mogla da podnese razne tužbe i prijave socijalnoj službi od bivšeg muža Muja Musića sa ciljem da joj oduzme dete, pa je rešila da se obrati agenciji za zaštitu žena u Beču.

Bosanska folk zvezda prolazi kroz pakao

- Samo hoću da sjaše više s mene. Meni je opet pre neki dan došla socijalna služba na vrata. Non-stop nešto izmišlja, kako ja ostavljam dete, kako ga zapostavljam... Kada sam na nastupu, u sigurnim je rukama, čuva ga moja mama. Prijavila sam se u jednu agenciju za zaštitu žena, jer više ne znam kako od njega da se odbranim, stalno se vučem po sudovima zbog njegovih neosnovanih tužbi, stalno mi šalje socijalne službe, ne mogu više to da trpim. Svašta radi, spletkari, čak sumnjam, mada nisam sto odsto sigurna, da su osobe koje su mene zastupale prenosile informacije suparničkoj strani i sad radim na tome da prikupim sve dokaze. To je stvarno pakao, ali to se ne vidi na meni, ja sam uvek nasmejana i samo guram napred. Tek ću dokazati dušmanima da mogu da se izborim sa svim nedaćama, uspeh im je najveća kazna - počinje svoju ispovest folk pevačica.

Šalje mi socijalnu službu

Selma već nekoliko godina živi sa sinom Darisom u velelepnoj vili koja se nalazi na ogromnom imanju nadomak Beča. Pevačica tvrdi da Mujo ne može da pronađe nijednu zamerku u njenom odgajanju njihovog sina i da je on taj koji ga zanemaruje i koji ne pokazuje dovoljno interesovanja za njega.

- Moj bivši muž mi dete predaje kao paket sa 15 metara razdaljine. Kada mu ga dajem, on mi uopšte ne prilazi, niti me gleda u lice, niti mi se obraća, iz kog razloga, ne znam. Čak mi ni na poruke ne odgovara kada se dogovoramo o detetu, i dalje imamo tešku komunikaciju. Osim što se svim silama borio četiri godine na sudu da mi oduzme dete, nakon čega smo dobili rešenje o zajedničkom starateljstvu, on me i dan-danas maltretira, šalje socijalne službe da bi mi našao neku mrlju u odgoju našeg deteta koje je divno. Ide u školu, umiljato je, puno emocija. Na svu sreću, nasledilo je dobrotu, poštovanje, ima nekih svojih bubica kao druga deca, ali je zaista dete za primer i ja ga odgajam bez ikakvih propusta - priča nam pevačica.



Ne branim mu da viđa sina

- On po odluci suda ima pravo da ga viđa svakog petka, i svaki drugi vikend. Tri meseca sam bila u Bosni pošto sam imala turneju. On niti je zvao, niti je pitao za dete. Štaviše, ja sam zvala da ga vidi putem video-poziva, on ni to nije hteo. Ja to radim zbog sreće svog deteta, dete treba da ima oca, da ima muške navike, da sa njim igra fudbal, da ga otac vodi na plivanje, da ga nauči da vozi bicikl, mada ja sve to radim umesto njega. Ne branim mu kontakt s ocem, evo, šest poslednjih vikenda su proveli zajedno, prema tome, ne shvatam šta hoće više od mene.

Pitali smo Selmu, šta misli, zašto je bivši suprug prijavljuje toliko puta.

- Šta reći za osobu koja u tri godine promeni dve žene i ima dvoje dece sa dve različite žene. On gazi preko svega, ne preza ni od čega. Nezadovoljan je svojim životom ili nikad nije prestao da me voli, nikad me nije preboleo, pa mi se sada sveti - kaže Selma, koju je Mujo, kako kaže, osvojio lepim, ali lažnim pričama. - Lagao je o svojoj biografiji. Kad sam bila u četvrtom mesecu trudnoće, saznala sam ko je. Osoba koja ima karakter ne bi deset dana pošto sam izašla iz stana dovela ženu za koju svi znaju ko je i šta je.

Nemam dečka

Selma kaže da o emotivnom partneru trenutno ne razmišlja.

- Dečka nemam i ne nameravam da ga imam dok ne budem sigurna da je taj muškarac pravi. Ne pada mi na pamet da mi dođe neki parazit da uživa ovde u svemu što sam stvorila. Mora da bude gospodin, koji će da me poštuje i da imamo ljubav, bez toga ništa. Nisam onaj tip žena koje samo zažmure, pa hajde. Možda bi mi put bio mnogo lakši da jesam, ali ovo je bio moj izbor, tu sam gde jesam i šta mi fali? - završava popularna pevačica, koja ovih dana promoviše novi singl „Rizik” koji su joj uradili bosanski reperi Džala Brat i Buba Koreli.

