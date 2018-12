7 GODINA JE NIJE BILO NA SRPSKOJ ESTRADI: Ministarka Jovana priznala zašto je odlučila da se vrati i s čim sve te godine NIJE MOGLA DA SE IZBORI

Pevačica Jovana Pajić od skoro se vratila na muzičku scenu kao nova pevačica benda "Ministarke", posle sedmogodišnje pauze.

Pajićeva je stekla popularnost u "Zvezdama Granda", ali se povukla iz javnog života posle udaje za kolegu Aleksandra Cvetkovića.

Oni su u međuvremenu dobili dvoje dece Helenu (6) i Đinu (2). Iako je godinama trpela pritisak kada će se vratiti karijeri, pevačica je priznala šta je bio prelomni trenutak da prekine sedmogodišnju pauzu.

"Ništa nije unapred smišljeno. Ja sam neko ko uvek prati svoj osećaj i ja sam želela da sve ove godine budem u ilegali. Saša ima naporan tempo života, a s obzirom na to da se bavimo istim poslom, razmišljala sam šta ćemo s decom, pa nismo ih stvarali da bi dadilje, bake i deke obavljali to umesto nas. Ja nisam mogla da se izborim sa tim da decu prepustim nekom drugom, ali sada kada su one veće, došao je red na mene", rekla je Jovana u jutarnjem programu "Jutro sa Jovanom i Srđanom" i dodala da su ćerke odlično reagovale na činjenicu da mama ponovo radi.

