ABRONOŠA: Voditelj zvao na seks mladu pevačicu!

Proteklog vikenda bila sam u društvu poznatih na nekim događajima i saznala pikanterije iz života nekih estradnjaka.



Prva ličnost ove srede je jedan naš stariji voditelj, zvaćemo ga Legenda.

On je godinama u voditeljskom poslu i druži se sa brojnim poznatim ličnostima. Uglavnom provodi vreme sa pevačicama, a nije mali broj onih kojima je pomogao u karijeri. Sa nekima od njih je u baš prijateljskim odnosima, ali ima i onih prema kojima je pokazao više od prijateljskih simpatija. Pre nekoliko godina, jedna pevačica u ranim dvadesetim, zvaćemo je Vragolanka, posebno mu je zapala za oko.

Na početku karijere trebala joj je pomoć, a on se tu našao. I tako, smišljajući strategiju kako da ona skrene pažnju na sebe, on je počeo da se zaljubljuje u nju. Ali, kako je bio u braku, a i razlika u godinama je prilična, bio je svestan da ništa više osim seksa između njih ne može da se desi. Ona se nije bunila kad ju je prvi put pozvao da svrati do njega. Otišla je jednom, dvaput, triput... I to se odužilo. U javnosti su često viđani zajedno, ali je uvek bilo: "Mi smo prijatelji i saradnici". Tako su se dobro krili da ih niko nije provalio. Tek nekoliko godina kasnije, kada su oni prekinuli bilo kakav seksualni odnos, gradom je prostrujila priča o ovoj aferi. Njih dvoje je nikada nisu priznali. Tako je i danas. Kad neko pita pevačicu Vragolanku za Legendu, ona kaže da joj je pomogao na početku karijere i ništa više.



Druga priča tiče se jednog pevača koji već neko vreme nema hitove, ali živi od stare slave. Njega ćemo zvati Šmeker.

Stasit, lep i bogat, godinama je u braku, ali nije baš veran ženi. Uvek je imao neku vezu sa strane, ali je batalio sve ostale kada se zaljubio u jednu novinarku.

Šmeker je nju upoznao na jednom događaju, a ljubav je planula već na prvi pogled. Od tada su nerazdvojni, a Šmeker se toliko zaljubio da svojoj ljubavnici udovoljava u svemu. Nedavno joj je platio desetodnevni boravak u jednoj evropskoj metropoli koja se izdvaja po luksuzu i skupoći. Potrošio je veliki novac kako bi sve bilo po njenoj želji. Ni ona nije imuna na njegov šarm, ali, iako se zaljubila, ona ga stalno smara pričama da je vreme da se razvede kako bi njih dvoje mogli da žive zajedno.

Šmeker baš i nije siguran koliko bi to bila dobra ideja, a svaki put kad se povede priča o tome, on je "slučajno" iznenadi nekim skupocenim stvarima kako bi novinarka zaboravila na tu svoju ideju. Nije da on ne želi to, ali zna da ne bi mogao ni Dunav da opere njegovu sramotu kada bi pukla bruka zbog razvoda sa suprugom.



Drugari, to bi bilo sve za ovu sredu.



Kurir.rs/ Foto: Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir