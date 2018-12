DRUGI RAZVOD JE VELIKA SMRT! ŠTA NIJE U REDU SA NAMA I ZAŠTO NE MOŽEMO DA SAČUVAMO SVETINJU? Ana Mihajlovski otvorila dušu, a sledićete se od njenih SNAŽNIH reči! (FOTO)

Ana Mihajlovski razvela se od Mirka Grubina, sa kojim ima dvoje dece, pre dve godine. Pre Grubina voditeljka je živela u zajednici sa Goranom Stamenkovićem, sa kojim ima ćerku.

Iako nikada nije pričala o svom privatnom životu, voditeljka je rešila da prvi put progovori o krahu braka. Ona se obratila javnosti preko Instagrama.

"Pre ili kasnije morala sam se dotaći ove teme - razvod. Uh ta strašna reč - razvod! Nekako se danas odomaćila pa kako je pre bila strašan tabu, tako danas predstavlja odluku uz popodnevni čaj... "Odlučila sam da se razvedem, bolje dobar razvod nego loš brak". Odmah da vam kažem - ne postoji takva stvar kao dobar razvod. Ne! Lažemo vas dok u sebi preživljavamo sedmi krug pakla kakav ni Dante ne bi mogao da smisli. E, onda kada nas prođe frustracija od razvoda i "neću nikad više" ta praznina koju smo imali u sebi godinama traži popunjavanje. Tada se po običaju, tako ludi, zaljubljujemo drugi put onako smrtno, smrtnije čak nego prvi put jer - to je to! I to možda jeste to, ali ono na šta ne računamo jeste to da su prvi brakovi još uvek sa nama", napisala je Ana.

Ona se dotakla i odnosa sa bivšim partnerima.

"Taj drugi brak umnogome zavisi od toga koliko ste rešili repove sa prvim brakom, a to je uglavnom nemoguće. Ako su tu deca, prvi muž je vaša porodica! Ne možete ga izbrisati gumicom jer vašem detetu treba. E to je ono što drugi brak ne može da podnese. Ne možete ni vi da podnesete dve porodice za hendlovanje, jednog bivšeg, jednog sadašnjeg, a kada vidite da vaše dete trpi onda vam nikakva ljubav ne pomaže jer dete vam je nesrećno, koga briga za brak. U svemu tome provlači se ona čuvena rečenica "Deca su najsrećnija ako su roditelji srećni". Ok, hajde da malo to bliže sagledamo. Vaša deca posle razvoda imaju dva doma, dva kreveta, dve sobe, dva ljubimca... Da li mislite da im je zaista potrebno da im serviramo po dve, tri garniture maćehi i očuha? U redu je udati se drugi put, napraviti deci mirnu, porodičnu oazu, ali morate biti svesni da brak nije dobar sam po sebi. Brak je ozbiljan rad i ako niste spremni na to nemojte se ni venčavati. Čuvajte svoje brakove! Birajte da budete srećni jer sreća ne dolazi sama, birajte da gledate samo lepe stvari, birajte da volite svog muškarca jer ćete i sa sledećim imati jednako problema, oni neće biti isti, ali će biti podjednako teški. Birajte da vam deca imaju jedan dom! Ako je to nemoguće znajte da razvodom nećete izbrisati svog bivšeg, on će biti zauvek tu, a vi birate da li će vam biti prijatelj ili noćna mora", napisala je Ana.

U svom obraćanju Mihajlovska je otkrila i da ne planira ponovo da staje pred oltar.

"Jedan razvod - OK, nije nam se dalo. Sa druge strane, dva razvoda nas teraju neminovno da se zapitamo šta nije u redu sa nama? Zašto biramo loše partnere ili zašto ne možemo da sačuvamo tu svetinju? Drugi razvod je uglavnom jedna velika smrt, nešto posle čega se više nikada u potpunosti ne oporavimo, nešto što nam kaže: "Ok, ja sam oštećena i zvanično sam potvrdila i sebi i drugima". Prvi neuspeh uvek možemo da pripišemo situaciji, neslaganju, čuvenim nepomirljivim razlikama, drugi neuspeh moramo preuzeti na sebe ma koliko to teško bilo, kako bismo mogli nastaviti dalje izlečeni, jer ne možemo rešavati problem sa sobom ukoliko ga ne priznajemo, a ma kakvi oni bili u tim brakovima činjenica o drugom razvodu govori da ni mi baš nismo briljirale u tim prokletim muško-ženskim odnosima. U svemu tome može da dođe neko ko će vam pokazati kako vi zapravo niste oštećeni jer, eto, on vas voli. NE NASEDAJTE! Statistika kaže da se čak 80 odsto trećih brakova završi razvodom. Zaustavite se! Svi zaboravljamo nešto što mi je moja svekrva rekla - "E, dete moje, niste ni svesni koliko znači u ovim godinama da čuješ kako neko diše pored tebe". Da se razumemo, kad već zaje.ete dva puta, naučite da živite sa sobom - SAMI. Pronađite sebe u deci, karijeri, hobijima, sportu. Verovatno nikada nećete prestati da se pitate šta nije u redu sa vama, ali hej, svi smo malo drmnuti i to nas ne čini lošim osobama", završava Ana.

Kurir.rs, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir