BREGOVIĆ JE OBIŠAO SVET, A U MEKSIKU JE DOŽIVEO KRUNU SVOJE KERIJERE: A onda je muzičar NASMEJAO sve pričom o BIJELOM DUGMETU! (FOTO)

Goran Bregović u svojoj bogatoj karijeri obišao je ceo svet, pa je ispričao odakle nosi najlepše uspomene. Radi se o Meksiku, gde je muzičar doživeo nesvakidašnje iskustvo. A onda je sve razgalio kada je počeo da priča o Bijelom dugmetu.

Naime, prilikom posete Oahake, grada u Meksiku, desila mu se situacija koja mu se ostala urezana kao jedna od najlepših, a on je do detalja objasnio šta se zapravo desilo.

"Meni je kruna bila kada sa sam došao u Meksiko, u grad koji se zove Oahaka i zove me obezbeđenje, kažu da bi htela dvojica momaka da me vide, koji su moji sunarodnici. Kažem ja: "Pustite ih". Dođu dva mlada dečka, ja ih pitam: "Kako ste se vi upoznali u gradu Oahaka?". Kaže jedan meni: "Ja sam išao ulicom u dresu Crvene zvezde i vidim s druge strane ide jedan u dresu Partizana". To mi je, nekako, ostalo", ispričao je Brega u emisiji kod Ognjena Amidžića.

Kada je dobio pitanje o raspadu Bijelog dugmeta, Brega je dao više nego zanimljiv odgovor. On se osvrnuo na to zašto nešto što je tako dobro je moglo da propadne, pa je kultni bend uporedio sa brakom:

"To je kao i ovo sa brakom - ako živite puno zajedno, povećavaju se izgledi da bude nesporazum. Mi smo nakon prve ploče svirali 300 dana godišnje, svaki dan smo svirali jer smo mislili da svuda treba da pokažemo uživo".

