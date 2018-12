NIJE SAMO KIJA IŠLA KOD SLOBE, VEĆ I ON KOD NJE U STAN: Tu sam za nju 24 sata, sve mi je SIMPATIČNO! Pevač otkrio i zašto se nije javio Anabeli na telefon!

Sloba Radanović priznao je da je najsrećniji onda kada je stupio u vezu sa Kristinom Kijom Kockar, pa je njegova izjava podigla je veliku prašinu, ali Sloba ostaje pri stavu da mu je tada bilo najlepše.

"To je bio početak moje najozbiljnije veze u životu i, stvarno, tada sam se osećao prelepo. Ne pamtim da sam u životu bio toliko zaljubljen", priznao je Sloba, kojem je bivša žena nedavno čestitala na uspehu pesme poslavši mu poruku: "Na stranu to što si ološ, ali pesma ti je super", što ga je nasmejalo.

foto: Printscreen/TV Pink

"Bude mi i smešno i simpatično sve to. Pet godina smo proveli zajedno, odlično je poznajem i znam kad hoće nešto da mi kaže i šta hoće da mi kaže. Sve te njene opaske i provokacije meni deluju simpatično", kaže Radanović.

Budući da je pevačica Anabela Atijas, majka zadrugarke Lune Đogani, sa kojom je u prvoj "Zadruzi" prevario Kiju, izjavila da ga je posle svega što se izdešavalo pozvala telefonom, ali da joj nije odgovorio na poziv, pitali smo Slobu da li je istina da je nedavno odbio da joj se javi na telefon.

foto: Damir Dervišagić, Filip Plavčić

"Nedavno ne, pre nekih dva meseca me je nazvala, ali nisam se javio. Ne želim to ni da komentarišem, stvarno, nemamo mi tu više šta ni da pričamo. Ja, stvarno, njima želim sve najbolje u životu i karijeri. Ja sam se osvrtao na ono što je izlazilo po novinama i portalima, kada sam pevao žurku da me je Gagi zvao. Nije me zvao, nisam se ni sa kim čuo niti mislim da ima razloga", objasnio je Sloba koji nam je otkrio i da je nedavno bio kod Kije u stanu.

"Skoro joj se pokvario televizor, pa sam ja sa drugarom otišao, on se bavi tim stvarima. Skinuli smo televizor, odneli... Ja sam takav, ako sam nekome prijatelj, spreman sam da budem za tu osobu 24 sata, ako sam u mogućnosti", prisetio se Radanović.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Pink, Foto: Vladimir Šporčić, Filip Plavčić

Kurir

Autor: Kurir