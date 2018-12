MIRKA VASILJEVIĆ IZNELA INTIMNE DETALJE O SEBI: U detinjstvu su je zvali SELJANČICA, majka joj je rekla samo JEDNO kada je zatrudnela u 19. godini, a zbog OVOGA je išla kod PSIHOLOGA!

Osim što je maksimalno posvećena deci Andreju, Andrijani i Mihajlu, mlada majka i glumica Mirka Vasiljević stiže i da vredno radi, nastupa u pozorištima širom Srbije i stigne na brojna TV gostovanja, a mnogi se pitaju kako sve to postiže.

"Sve što želiš, to i možeš, što sam kroz svoj život sebi i dokazala. Uvek sam bila devojčica koja je znala šta želi i voli, šta je interesuje i imala sam sreću da to moja porodica prepozna i podrži me, što često nije bio nimalo lak zadatak. Zahvaljujući njima, videla sam da čovek uz dobar tim i dobru organizaciju može da uspe. Sada, kada imam troje dece i kada shvatam da vreme jako brzo ide, trudim se da osvešćujem trenutak u kojem živim. Povukla sam kočnicu, naterala sam sebe da uživam u svakom danu koliko on bio možda naporan, dosadan, neinspirativan. U kolima jedem, u kolima se šminkam, oblačim, stalno sam negde u žurbi i shvatim da se uveče osećam kao izduvan balon, a opet sam svuda stigla... Rekla sam: "Zašto ja radim to sebi?" i prestala. Sada sam postala manje nervozna prema deci, mužu, okolini, samoj sebi sam bolja, pa samim tim i drugima", objašnjava Mirka, koja je priznala kako su njeni roditelji reagovali kada im je u svojoj 19. godini rekla da želi da zasnuje porodicu.

foto: Marina Lopičić

"Kada sam razgovarala sa mamom, u svojoj 19. godini, ona mi je rekla: "Naravno, to je tvoja odluka, ja ću to da podržim", ali nije bila mala odluka da se dete sa 19 godina odseli u drugu zemlju. Rekla sam: "Ja ću ovo da pokušam jer smatram da je on kvalitetan i mislim da je najvažnije imati porodicu". Kada to želim, nađem načina da ga imam", objasnila je ona.

Od malih nogu je pod svetlima reflektora i privlači pažnju gde god da se pojavi, pa tako i u školi, gde se zbog svih svojih vannastavnih aktivnosti razlikovala od druge dece, koja su zbog toga neretko zbijala šale na njen račun.

foto: Damir Dervišagić

"Sa pet godina sam počela da se bavim manekenstvom i voditeljstvom i već kada sam došla u prvi razred bila sam malo drugačija od ostale dece - uvek sam volela malo drugačije da se oblačim, mogla sam da iznesem nešto nesvakidašnje. Razlikovala sam se od dece jer sam tad već išla na folklor, zbog čega sam dobijala razne šale na svoj račun - da sam seljančica, da igram u opankama... Ali uvek ih je moj život demantovao, jer ja odem mesec i po na turneju u Meksiko", prisetila se Mirka, koja nije bila ni svesna kakvu će popularnost doživeti 2005. godine, kada je snimila film "Mi nismo anđeli 2".

"Mislila sam - ja sam snimila film i to je to. Frapirala sam se tek kada sam videla bilborde po celom gradu, pogotovo jer nisam bila gladna slave. Tek tada sam shvatila šta sam ja uradila. Tada sam dobijala komentare od poznatih, nepoznatih ljudi, telefon mi je bio usijan 24 sata... I tada sam promenila broj, koji i dan danas imam. Mama mi je rekla: "Evo ti novi broj, nikom da nisi dala osim meni, da mogu da te dobijem!". Pričala sam tada sa roditeljima, otišla sam i na nekoliko razgovora kod psihologa koji mi je rekao su sve to propratne stvari sa kojima ću se vremenom izboriti", objasnila je Mirka.

foto: Damir Dervišagić

