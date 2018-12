MAJA BEROVIĆ BRUTALNO ISKRENA ODBRUSILA ZLIM KOLEGAMA: Progovorila o SUPRUGOVOM NEVERSTVU, promeni vere, imenu u ličnoj karti, a onda joj je GLAS ZADRHTAO... (VIDEO)

Maja Berović je nedavno održala koncert u krcatoj Štark Areni, a zatim je zakazala i koncerte u velikim halama u Novom Sadu i Splitu, čime je zapušila usta svima onima koji su negativnim komentarima ispratili spektakl koji je priredila u Beogradu.

- Čula sam kako se po estradnim kuloarima šapuće da neću imati dovoljno pesama za koncert i kako je to preveliki zalogaj za mene. Međutim, svi ti dušebrižnici su zaboravili da je iza mene dugogodišnji rad i sedam studijskih albuma. Ružne komentare prihvatila sam s osmehom, jer čvrsto stojim na zemlji, i vrlo sam svesna svojih kvaliteta. Gde bih bila ja da sam reagovala na sve što sam čula o sebi za ovih 13 godina karijere? Verovatno bih poludela - istakla je Maja, posebno se osvrćući na priče koje joj posebno nisu bile jasne:

- Osim priča vezanih za koncert, bilo je tu i raznih drugih tema - od toga da me je suprug prevario, da sam promenila veru, do toga da ime i prezime koje mi stoji u zvaničnim dokumentima nije moje. Muž me nije prevario, a i da jeste a da ja to ne znam, svaka mu čast. Veru nemam potrebe da menjam jer se u mojoj kući oduvek poštovalo tuđe mišljenje i odnos prema Bogu. Volela bih da mi objasne ti koji plasiraju laži o mom identitetu, zašto bih menjala ime koje sam dobila po rođenju? - zapitala se Berovićeva, za kraj razgovora ističući koliko joj je porodica bitna, te da joj je njihova podrška najviše značila na

spektaklu u prestonici, ali da nije mogla da se u tim momentima ne seti oca kog je izgubila još u detinjstvu.

- Nemam reči kojima bih opisala koliko mi je falilo očevo prisustvo na koncertu. Tokom priprema za koncert često sam mislila na njega. Volela bih da je mogao da bude pored mene. Gubitak oca je nemerljiv i zauvek je ostavio ranu u mom srcu. U jednom momentu, tokom koncerta podigla sam glavu ka nebu i u sebi izgovorila: 'Volim te najviše na svetu, danas mi beskrajno nedostaješ. Verujem da si negde gore srećan. Nadam se da sve ovo vidiš i da si ponosan na mene' - završila je pevačica sa bolom u glasu.

