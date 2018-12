NJEN DOLAZAK JE OBELEŽIO ŽELJKOV KONCERT: Joksimović je sve vreme Marinu Tucaković pozdravljao sa bine, a evo zašto nikada ne zovu jedno drugo po IMENU!

Koncert Željka Joksimovića obeležio je i dolazak Marine Tucaković, našeg slavnog tekstopisca i žene koja je među najomiljenijima na muzičkoj sceni. Mada se i dalje oporavlja nakon višemesečne borbe sa teškom bolešću, nije propustila Željkov nastup i uživala je u vanvremenskim hitovima koje je Joksimović izveo.

Nekoliko puta Željko joj se obraćao tokom koncerta, podsećao je publiku na zajedničke anegdote, detalje iz saradnje sa Marinom, i posvetio joj je ovaj nastup, na oduševljenje publike.

"Jako mi je drago što je došla na koncert, i što me je obradovala svojom energijom", rekao je Joksimović.

Jedno drugo zovu bata i seka, i takav odnos taje već 20 godina.

"Nekako, kao da smo brat i sestra. Tako me zove cela njena familija, a ne sećam se da su me ikad oslovili sa Željko. Uvek je to bilo "bato", rekao je Željko, koji se sa Marinom sreo pre i posle nastupa, kada su u dobrom raspoloženju, kroz smeh, prepričavali razne detalje, reči pesama koje su menjali, dodavali, dogovarali.

Mnoge pesme je Marina Tucaković napisala za Željka, kao što su numere "Devojka sa polja zelenih", "Nije ljubav stvar", "Isto je", "Ranjena zver". Radili su zajedno i za druge autore, kao što je pesma "Adio" za Eurosong za Crnu Goru, koju je izveo Knez 2015. godine.

Saradnja je obeležila i numera "Nerado".

"Pesmu "Nerado" sam napisao za duet sa Anom Visi, koja je trebalo da napiše tekst. Ali, nikako nismo uspevali da nađemo vreme i melodija je ostala da čeka. U međuvremenu sam je preradio, hteo sa njom da idem na Eurosong 2012. godine. Napravio sam neki tango, specifičnu mešavinu argentinskog, grčkog i balkanskog zvuka. I opet niko nije mogao da napiše tekst. Slao sam je čak i Marini. Došao je Knez, oduševio se, uzeo tu pesmu i još jednu, za Evroviziju. Ponovo sam pozvao Marinu i rekao: "Hajde, probaj da napišeš tekst". Sada je to već bio njen drugi pokušaj. Knez me zvao sutradan, predomislio se, tražio je još neku pesmu. Dvadeset minuta kasnije zove me Marina i kaže: "Bato, kako ćeš ti ovaj tekst da daš nekom drugom da peva". "Koji?". I ona mi pročita tekst. Kako sve Bog uredi u 20 minuta. I sada razmišljam i da nije Knez odustao, kada sam dobio tekst nisam siguran da bih mu dao. Toliko dugo sam čekao tekst i ovu pesmu, da je pitanje da li bih mogao", ispričao je on.

