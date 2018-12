ACA LUKAS BEZ DLAKE NA JEZIKU o stanju na našoj muzičkoj sceni: Evo šta poručuje onima koji NE ZNAJU DA PEVAJU, ali i iskreno o svom NASLEDNIKU!

Aca Lukas je često govorio o brojnim temama, a uvek je bio glasan kada je komentarisao muzičku scenu Srbije.

Iako smatra da je na domaćoj sceni pomalo gužva, Lukas uvek podrži nekog ko je kvalitetan, ali iskreno kaže i ljudima koji nisu za taj posao, bez uvijanja i laži.

Obzirom da je bio žiri u „Zvezdama Granda“, popularni pevač se svega nagledao, ali i naslušao.

„Ja ne znam kako neko, ko je prijatelj ljudima koji ne znaju da pevaju, im to ne kaže. Evo, da sam ja prijatelj nekog ko nema veze sa pevanjem, ne bih dozvolio toj osobi da ide da se blamira. Lepo bih mu rekao da ne zna i da to nije za njega, a ne da dođe, pa da ga žiri ispljuje pred pola sveta, obzirom da se radi o najgledanijem muzičkom takmičenju“-kaže Lukas.

Koliko god da je oštar po pitanju kritika, Lukas i te kako zna da pohvali one koji vrede.

- Znam kakvi su moji počeci bili. Ne bih nikada to ponovio. Muzika se voli, a ja volim kada je to kvalitetno. Zašto ne bih podržao nekog ko ima potencijal i može da doprinese. Nisam vam ja od onih sujetnih kolega koji bi voleli da nas samo troje peva. Evo, konkretno u Grandu je bio jedan momak koji opasno peva i koji je pravio ludnicu sa svakim svojim nastupom, jer je ceo studio bio na nogama. Zove se Emelin. Nije pobedio, čujem da je sada izdao pesmu i sigran sam da je on neko ko bi jednog dana mogao da puni Arene i bude moj naslednik. Takve treba podržati“ – rekao je Lukas.

Na pitanje da li je neko ko bi takve podržao i snimio duet sa njima, popularni pevač kaže:

„Toliko sam dueta snimio do sada i podržao ljude u koje sam verovao, ali nije uvek samo do mene.Taj pevač mora da se potrudi, nije dovoljno samo da je snimi duet samnom. Evo recimo, sa Emelinom, bih snimio duet, jer dečko ubija kako radi posao i siguran sam da bi on to dobro iskoristio. Naravno, morala bi i pesma biti dobra, jer nije uvek sve samo do pevača“-rekao nam je Lukas za kraj.

