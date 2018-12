CECA SE NE BOJI ODLASKA NA KOSOVO! ZVANIČNICI NAJAVILI ZABRANU ULASKA NA KIM, ALI SRPSKA MAJKA NE ODUSTAJE: Mora se ljudima olakšati bar malo! Moja misija su RADOST I MIR!

Svetlana Ceca Ražnatović ne boji se odlaska na Kosovo i Metohiju, gde ima zakazan koncert, i smatra da deca ne zaslužuju da žive u strahu, posebno pred praznike.

Ceca će danas u 12 časova održati koncert u Kosovskoj Mitrovici, u delu grada pod nazivom Ploča, gde se nalaze sportski tereni. Folk diva pred odlazak u Kosovsku Mitrovicu otkriva zašto je ovaj nastup poseban.

foto: Printscreen/Instagram

- Deca na Kosovu ne zaslužuju da tokom godine, a posebno pred praznike, slušaju zveckanje oružja i da žive u strahu. Naši ljudi na Kosovu ne treba praznike da dočekaju u neizvesnosti i da se pitaju šta će biti sutra? Jedina moja misija je da našem narodu, a posebno deci, priredim radost i mir. To je njihovo pravo koje im niko ne može, ne sme i ne treba oduzeti. Deca nisu kriva, zaslužuju da imaju osmeh na licu kao što to imaju svi ostali mališani na svetu. Majka sam i to razumem, zato ne želim da žive u strahu i nemiru - rekla je Ceca i dodala:

- Znam, teško je, ali ako je već situacija takva kakva jeste, mora da se ljudima makar malo olakša. Koncert i poseta naših ljudi daje im veru i podršku da smo uz njih. Zamislite da nemate tu podršku i da ste zaboravljeni, bilo gde da se nalazite, to je najgora stvar koja može da vas zadesi. Da se razumemo, moj koncert neće promeniti situaciju na Kosovu, ali će makar malo skrenuti misli sa teške svakodnevice - objašnjava Ražnatovićeva.

foto: Printscreen

Ceca otkriva da je spremna i da porazgovara sa ljudima na Kosovu.

- Koliko god bude bilo potrebno, biću tu da sa njima razgovaram, pričam, ako ikako mogu da pomognem nekome, naravno da ću to učiniti. Kao što ste imali prilike da vidite, taj koncert nigde nije reklamiran, mediji su saznali nekoliko dana pre koncerta - kaže Ceca.

Čim je otkriveno da Ceca peva na Kosovu, na društvenim mrežama su počele spekulacije o ceni njenog nastupa, a ona tim povodom jasno poručuje:

- Da li zaista mislite da sam tražila novac za koncert? To su gluposti. Nisam imala želju da uzmem ni dinar za koncert, niti ću. Idem srcem da podržim naš narod koji je tamo. Nijedan novac ne može da zameni radost, sreću i osmeh ljudi kojima je to neophodno u ovom trenutku.

Za kraj, pitali smo Cecu da li se boji odlaska na Kosovo.

- Ne, da se bojim, ne bih ni prihvatila poziv. Situacija je takva kakva jeste i očekujem najpozitivniji ishod, u svakom slučaju. Nikada nisam bila pesimista, zašto bih sada.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs, Blic / Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir