NE BIH IMALA NIŠTA PROTIV DA VELJKO IMA PARA! Verica Rakočević o braku kao nikad do sad: Da se ne lažemo, ko ne bi hteo TAKVOG muža?

Verica Rakočević ističe da se nikada u životu nije udavala zbog novca. To bi joj bio, kako kaže, najveći životni poraz. Svakako, surovo iskrena progovorila je o onome što kopka javnost već neko vreme, a to je finansijska situacija u njenom braku sa Veljkom Kuzmančevićem.

"To kod mene nije bio motiv ni sada ni prethodna dva puta. Smatrala bih to svojim najvećim životnim porazom. Da se ne lažemo, jako je lepo kao Jovana (Nikolić) imati lepog, mladog i situiranog muža. Ne bih imala ništa protiv da Veljko ima mnogo para, a da bude ovakav kakav jeste. Ko ne bi želeo da lagodno živi", zaključila je Verica u razgovoru sa Sanjom Marinković u emisiji "Magazin In", pa bila pozdravljena gromoglasnim aplauzom.

