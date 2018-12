BEKVALČEVA IH OTKUCALA! EVO ŠTA SE STVARNO DEŠAVA IZMEĐU GOCE, KIJE, LEONTINE I MILANA: Kad se kamere isključe postaje napeto!

Nataša Bekvalac zajedno sa Gocom Tržan, Kijom Kockar, Leontinom Vukomanović i Milanom Stankovićem, čini ekipu žirija "Pinkovih zvezdica", muzičkog takmičenja za najmlađe. U kratkim pauzama situacija postaje napeta, jer svako pokušava da obavi što više stvari za jako malo vremena.

"Cenim i poštujem sve kolege koje sede sa mnom u studiju. Leontina, Goca i Milan imaju veliko iskustvo što se tiče ovog takmičenja, dok smo Kija i ja novi članovi. Nama je teže jer ne znamo razvojni put te dece, a oni mogu da uporede sa prethodnim sezonama. Ali svako od nas ima svoje mišljenje i dobro se slažemo. U pauzama, koje su kratke, svako od nas gleda da uradi što više. Ja potrčim da pozovem decu, da čujem šta radi Katja i kako je Hani bilo u školi. Svi članovi žirija su ostvarene ličnosti i nema sujete među nama. Često se šalimo, pa čak i tokom snimanja zasmejemo jedni druge", ispričala je Nataša.

"Sedeti u crvenoj fotelji nije nimalo lako. Istovremeno se osećate lepo jer ste deo nečijeg odrastanja i njegovih prvih koraka na javnoj sceni, pomažete mu da muzički sazri, ali je i odgovorno. Znate da morate da izmerite reči i ton kojim ćete detetu reći da nešto nije dobro ako zaista nije dobro jer to može usmeriti njegov život. Nikada nisam bila pristalica laži, te da nekoga ne bih uvredila da je bolje da ćutim ili kažem kako nije. Zato nisam sigurna da sam takmičarima simpatična, ali se nadam da će na kraju takmičenja shvatiti da moja oštrina i strogoća u ocenjivanju imaju za cilj samo najbolje, a to je da ih stimulišem da puno vežbaju i rade na sebi. Stroga sam samo da bi oni bili bolji i to mi je jedino važno", dodaje ona.

foto: Printscreen

S druge strane, pevačica koja je i sama karijeru gradila od malih nogu, veruje u moć dobre kritike.

"U muzici sam od detinjstva, temelje moje muzičke karijere svakako čine dečiji festivali koji danas gotovo i ne postoje. Ali 'Pinkove zvezdice' su nešto najsličnije njima, zato vrlo dobro znam kako se oseća svako dete kada u bekstejdžu čeka da izađe na scenu i pokaže se u najboljem svetlu. Znam taj osećaj kada ti srce lupa, kada su trema i euforija povezane sa strahom da li ćeš pokazati najbolju sebe. Ali, isto tako znam da su meni mnogo više pomogle kritike nego pohvale i zato se trudim da im uvek dam savet, pa ponekad čak budem i stroga, ali samo kako bi ih naterala da budu najbolja verzija sebe. Oni su svi manje ili više talentovani i ako budu radili na sebi, sigurno će imati blistave karijere".

Tokom žiriranja najveći problem predstavlja joj vreme.

"Dugo se snima svaka emisija i treba imati kocentraciju toliko sati, ali onda vas neko razgali pesmom ili oduva nastupom i sve zaboravite. Teško mi je i to što neki mališani loše prihvate kritiku, a onda to ne urodi plodom ako je ne usvoje. Smatram da svaki roditelj koji sa detetom prolazi kroz takmičenje mora na početku da ga nauči kako se podnosi uspeh, a kako poraz. Da žiri nije tu da kritikuje bez razloga, već da su to zapravo naši saveti. Moj muzički put nije bio lak ali nikada nisam ni pomislila da odustanem ili da me nečija kritika demorališe, usvajala sam sve što sam videla kao dobar putokaz kud da idem".

Što se tiče njene ćerke Hane, kaže da ne bi volela da krene njenim stopama.

"Hana jeste muzikalna, ali se nadam da je to samo hobi koji će joj ulepšati dan dok pevuši po kući, sa drugarima ili dok se kupa. Ne bih volela da jednog dana bude pevačica. Mom detetu bih poželela mnogo lakši životni put nego što je bio moj. Hanu sam namerno upoznala sa svim dobrim i lošim stvarima koje nose staze pevačkog života. Mnogi vide samo momenat kada pevačica sređena izađe na binu i otpeva pesmu, a sve pre i posle toga se ne vidi. To nije lak posao, naročito ne za ženu, zato ne bih volela da se moje dete muči hodajući mojim stopama".

foto: Vladimir Šporčić

Evo šta, po njenom mišljenju, treba da poseduje buduća zvezda:

"Jedno bez drugog ne ide. Važno je da budete talentovani i da volite to što radite, ali harizma i onaj neki iks faktor su presudni. Morate nečim da se izdvojite iz mase talentovane dece. Danas je mnogo pevača i onih koji to žele da budu, ali nije vam dovoljan samo talenat da biste bili u vrhu. Imate pevača koji vrhunski pevaju, ali nemaju harizmu i nikada nisu napravili bogatu karijeru, sa druge strane imate one čiji vokalne sposobnisti su daleko niže, ali plene i publika ih voli i sluša".

foto: Printscreen Magazin In

Poslovni i porodični život trudi se da balansira, ali kaže kako nimalo nije lako.

"Nije lako, ali je izvodljivo. Otkada sam postala majka vrlo je jasno šta je prioritet u mom životu. Sada ih imam dva i ni zbog čega ne mogu da padnu na toj listi prioriteta. Imam tu sreću da mi porodica pomaže, ali i devojka koja brine o Katji, a koja nam je kao član porodice. Zato sam bezbrižna dok radim ili nastupam jer znam da su u sigurnim rukama. Sa druge strane, moj posao nema radno vreme, pa tako mogu da se pametno organizujem i provedem što više vremena sa Hanom i Katjom".

Kurir.rs/Blic/Foto: Dragana Udovičić

