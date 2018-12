SVE JE SAMO FARSA? KIJA I SLOBA I DALJE U BRAKU! Nisu ni podneli zahtev za razvod: Pevačica otkrila razlog, OBORIĆE VAS SA NOGU!

U poslednje vreme mnogo se piše o tome da su bivši supružnici Kristina Kockar i Slobodan Radanović opet zajedno, a kako Kurir saznaje, bivši zadrugari zapravo su i dalje u braku! Naime, mladi pevači jesu se razveli sudski u avgustu ove godine, ali ne i pred bogom, tako da se i dalje mogu smatrati bračnim parom.

Oni čak nisu ni podneli zahtev za razvod nadležnima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pred čijim su se sveštenikom svojevremeno zarekli na večnu vernost, što govori o tome da među njima još ima emocija, pogotovo sa Slobine strane.

On je prilično usporavao i građanski razvod, a pošto Kija još nije potegla pitanje crkvenog, on to i ne pominje, sve nadajući se da će mu ona pružiti još jednu šansu, otkriva naš izvor.

"Po završetku rijalitija Kija je želela da što pre stavi tačku na njihov odnos i potpiše papire za razvod. Zbog sramote i poniženja koje je doživela u rijalitiju, gde ju je Sloba javno prevario s Lunom Đogani, a potom i nastavio vezu s njom, njoj je bilo u interesu da što pre završi s prošlošću. Međutim, kako je to završeno, i to teška srca, jer su oboje plakali pred sudijom, nije im se žurilo da se razvedu još jednom", navodi naš sagovornik blizak bivšim, ali istovremeno i aktuelnim supružnicima, i dodaje da oboje vrlo dobro znaju da je njihov crkveni brak još na snazi, ali da su se prećutno složili da to ne pominju.

"Kija je pametna žena i sigurno je razmišljala i o tome. Međutim, ništa nije učinila po tom pitanju. Takođe, oni se ne mogu venčavati u crkvi sa drugim partnerima dokle god ne okončaju crkveni brak. Dakle, pred bogom su i dalje zajedno", kaže naš izvor, čije navode je za Kurir potvrdila i Kristina Kockar.

"Nismo se crkveno razveli. Kao i uvek, čekam Slobu", rekla nam je Kija.

Ipak je važno ko je kriv Preljubnik ne može opet da se venča u crkvi!

Procedura crkvenog razvoda je jednostavna, ali postoji jedna "kvaka" - crkveni sud utvrđuje koji supružnik je kriv za razvod, pa taj više ne može da se venčava pred oltarom. A kako je jedan od glavnih razloga preljuba, izvesno je da je Slobi crkveni brak s Kijom poslednji, bilo da u njemu ostane ili ne. Naime, najčešći razlozi za razvod braka prema crkvenim propisima su preljuba, zlobno napuštanje, dovođenje u opasnost bračnog duga, otpadništvo od vere. Inače, razvod je veoma jednostavan prema pravilima SPC - na osnovu priložene odluke građanskog suda i pismene izjave oba supružnika o razlozima za razvod crkva izdaje potvrdu da par više nije venčan, a potpisuje je patrijarh, episkop ili sveštenik iz nadležne eparhije.

U prilog tome koliko je naročito Radanoviću stalo da Kockareve govori i to što je u više navrata po okončanju "Zadruge 1", u kojoj je ona pobedila, izjavljivao da je ona ljubav njegovog života.

"Kockao sam se u ljubavi, pogotovo u poslednjih godinu, godinu i po dana. Najsrećniji sam bio pre nekih šest godina, kad sam stupio u vezu s Kristinom", izjavio je Radanović pre samo nekoliko dana.



Podsetimo, posle završetka rijalitija i Kija je krenula u estradne vode, a ona i Sloba čak imaju istog menadžera, nastupaju zajedno i posećuju jedno drugo, o čemu su i javno govorili.

Ponosna Kristina snimila duet sa Stojom!

Kristina Kockar juče je na Instagramu objavila da je snimila duet sa Stojom. "S ponosom predstavljam najavu dueta 'Ko bi rekao'. Bilo mi je zadovoljstvo snimati sa institucijom muzike, Supermen ženom. Očekujte neočekivano - napisala je Kija pored tizera za pesmu.

