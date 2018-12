PRIZNALI PRED SVETOM DA SU PROŠLI KROZ BRAČNU KRIZU: Sad Nikolina Kovač nikad iskrenije o RAZVODU, a kad je spomenula ABORTUS svi su ZANEMELI

Bračni par Nikolina Kovač i Saša Kapor pre izvesnog vremena imali su krizu u

braku, o kojoj su tada odlučili da javno progovore.

Iako većina javnih ličnosti ćuti o problemima ove vrste, Nikolina i Saša otvoreno su priznali da su prošli kroz bračnu krizu, ali i da su uspeli da je prebrode.

Pevačica je sada otkrila šta misli o razvodu, kao i da smatra da je bolje razvesti se nego ostati u lošem braku.

"Razvod je najteža i najbolnija stvar koja može da se dogodi ljudima koji su se zakleli jedno drugom na večnu ljubav. Ali, ako su sve pokušali i ako im nakon toga ne ide, onda je razlaz najbolja opcija. Znate kako kažu: "Bolje dobar razvod nego loš brak"", rekla je Nikolina.

foto: Dragan Kadić

Gejevi i deca

Ne vidim ničeg lošeg u tome da dvoje ljudi istog pola budu u braku. Ako se vole, poštuju i paze jedno na drugo, onda neka krunišu tu ljubav brakom. Nekada sam mislila da gejevi ne treba da usvajaju decu, ali shvatila sam da je najvažnije da deci budu pružene ljubav i adekvatna briga. Svakom ko voli decu i želi da brine o njima i bude požrtvovan i dobar roditelj trebalo bi dati mogućnost usvajanja.

Abortus

Abortus je greh ako neko svesno prekida trudnoću nekoliko puta, a ima uslove da bude roditelj. S druge strane, ako se trudnoća desi devojčicama koje imaju po 15 ili 16 godina, nezrele su i nemaju uslova da budu majke, onda podržavam takvu odluku.

Psihijatar

Kada bi ljudi išli kod psihijatra, mnogi brutalni zločini možda se nikada ne bi dogodili. Odlazak na takve terapije nikako nije sramota, mentalna higijena je veoma bitna. Smatram da je psihijatar lek za dušu.

foto: Damir Dervišagić



Marihuana

Ako se marihuana koristi u medicinske svrhe, onda bih glasala za legalizaciju, ali da se to drži pod kontrolom i da ne dođe do njene zloupotrebe. U drugim slučajevima - nikako. Posle marihuane borili bi se i za legalizovanje nekih težih droga, pa na šta bi to onda ličilo. Moraju postojati neka pravila i norme u ovom društvu.

Prostitucija

Trudim se da gledam širu sliku u svakoj situaciji, ali kod legalizovanja prostitucije, ja je ne vidim. Patrijarhalno sam vaspitana i mislim da nije vreme da se na to gleda kao na pravi posao.

Eutanazija

Verovatno bi eutanazija pomogla mnogima i olakšala muke, ali ako bih se ja pitala, ne bih to dozvolila. Meni bi bilo teško da nekoga koga volim, iako je to možda za njega bolje, pustim i dam dozvolu da ga ubiju. I taj minut proveden s voljenom osobom mnogo znači.



Samoubistvo

Samoubistvo nije ni hrabrost ni kukavičluk. To očajan potez osobe koja u tom trenutku nije videla izlaz i nije dobila pomoć na vreme. Zato, vodimo računa o svojim bližnjima i kada vidimo da su psihički loše i da se muče. Ne okrećimo im leđa.

Život posle smrti

Postoji život posle smrti i mislim da naš duše žive posle nas.

Seks na eks

Ne osuđujem devojke koje mogu da imaju seks na jednu noć, ali ja to nikada nisam uradila. Mislim da ljubav zaslužuje mnogo više od te jedne noći.

