NISAM SE UGOJILA ZBOG LEPIH KOLAČA, VEĆ NEČEG MNOGO OZBILJNIJEG: Indi vodila borbu sa kilogramima, a imala je OVAJ PROBLEM sa zdravljem!

Indira Aradinović Indi otkriva kako se borila sa svim nedaćama, ali i prednostima koje joj je nametala karijera.

"Bila sam klinka kada sam snimila "Bato, bre". Imala sam samo 19 godina i s ove vremenske distance mogu reći da tada nisam bila spremna za takav hit. U ovom poslu je od suštinske važnosti da budete psihički stabilni, ali i spremni za sve što javan posao nosi, za ono što je lepo, ali i za one ružnije stvari. Lepim ženama je teško, pogotovo ako im kažete da su nekada važile za najlepše. Lepota nosi mnogo tereta sa sobom, bez obzira na to kojim poslom se baviš. Ako si lep, moraš se boriti duplo više. Treba da se dokazuješ, da budeš spreman na prozivke i provokacije. To će vam potvrditi mnoge moje koleginice, koje su doživele slične stvari kao ja", rekla je pevačica.

Nju često prozivaju da vodi borbu sa viškom kilograma, a ona otkriva da njena kilaža varira zbog stresa.

"Nije prijatno biti u mojoj koži, jer se nisam ugojila od lepih kolača, što se kaže. Kada dobijem višak kilograma, to je zbog stresa, jer se bavim emocionalno i psihički iscrpljujućim poslom. Ali, nikada nisam klonula duhom. Celi život je borba, nema "neću" i "ne mogu". Poenta je u tome koliko brzo ustaneš, a ne koliko puta padneš. Sve ima svoje vreme, a kada sam bila mlađa, možda nisam imala ovu pamet. Sada imam komplet", navela je Indi.

Indi je navela kako se odriče sestre Edite, a sada se kaje što je to rekla javno.

"Niko nema idealni odnos u porodici. Pogrešila sam što sam to javno rekla, a u tom trenutku moja slabost je bila jača. Edita je moja rođena sestra, a nas dve se bavimo javnim poslom i ljudi jedva čekaju da se desi nešto loše. Jedva čekaju da budemo zavađene, jer važimo za ozbiljne vokale i obe imamo predispozicije za veliki uspeh", objasnila je Indi i dodala:

"Kod nas je stalno dinamično, uzbudljivo, puno emocija i strasti. Edita je veoma strastvena i temperamentna, baš kao i ja. Naš karakter je sličan, ali opet smo veoma različite. Srećna sam zbog njenog uspeha", zaključila je Indi.

