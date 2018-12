ABRONOŠA USRED SREDE Bucko ne može bez droge

Dragi moji, i sami znate da se u ovim prednovogodišnjim danima održavaju mnoga dešavanja koja, naravno, ne mogu da prođu bez mene, pa sam čula razne priče. Mnogo toga sam načula o našim zvezdama, a o nekima ću vam sada pisati.



Prva ličnost ove srede je nekada veoma popularan pevač, zvaćemo ga Bucko. On još uvek održi po nekoliko svirki, ali se retko pojavljuje u medijima. Bucko se toliko odao alkoholu da mu je viski postao kao voda. Međutim, u poslednje vreme je počeo, osim alkohola, da konzumira i drogu. Njegovi najbliži prijatelji skontali su da se ozbiljno navukao kada je tokom jednog izlaska toliko bio pod dejstvom narkotika da bukvalno nije znao gde se nalazi. Bucko je počeo da halucinira i tetura se, pa su drugovi insistirali da ga odvezu do lekara. On je uporno ponavljao da nije u Srbiji, već na Maldivima. Toliko je bio van sebe da nije hteo ni da čuje da prekine provod. Odbio je lekarsku pomoć i ubeđivao prijatelje da je sa njim sve u redu. Sutradan se nije sećao ničega, a iako ga drugi već nedeljama nagovaraju da se obrati stručnjacima za problem, on ih ne sluša, već uzima sve veće doze narkotika jer mu je lepo...



Druga priča tiče se poznatog fudbalera koji malo pomalo osvane u štampi, više zbog avantura koje ima nego zbog karijere. Zvaćemo ga Slatkiš. On je zgodan, sportista koji dobro zarađuje, pa još i lep, stoga se mnoge poznate cice prosto lepe za njega. Nije da se on ne loži na njih, često im je pravio društvo, ali to ne traje dugo. Brzo izgubi interesovanje za njih. Na njegov šarm nije ostala imuna ni jedna pevačica, zvaćemo je Nikoleta, koja pokušava da ga smuva. Uporno ga zove i cima da je već postala naporna za okolinu. Samo o Slatkišu priča i dosađuje idejama, a najnovija je bila da ga časti večerom u njegovom omiljenom restoranu. Slatkiš je na sve načine izbegava jer mu nije interesantna, ali ona ne popušta. Već joj je skrenuo pažnju da nije zainteresovan za bilo kakva druženja s njom, međutim, ona ni da čuje da je ne želi. Ubeđena je da se on samo tako ponaša da bi se ona što više zaljubila u njega. Videćemo do kada će se Nikoleta još nadati dejtu s njim ili će uskoro preći na nekog drugog...



Društvo, ljubim vas i pozdravljam, čitamo se i sledeće srede.

