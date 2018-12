SA ARKANOM JE VOLEO DA PIJE VISKI I KAFU: Slavni HARMONIKAŠ na Željkovoj i Cecinoj svadbi zasvirao je OVU pesmu, a mladoženja ga zakitio sa 200.000 šilinga! Evo zašto mu je sav taj NOVAC VRATIO (VIDEO)

Mirko Kodić već 40 godina je jedan od najtraženijih harmonikaša, kako među estradnim zvezdama kao prateći muzičar, tako i kao samostalni izvođač na raznim privatnim veseljima. Harmonikaš je se za Kurir prisetio Arkanove i Cecine svadbe.

Gde ste i kada prvi put videli Cecu koju ste otkrili?

- Video sam jednu malu devojčicu u jednom restoranu u Crnoj Gori, pevala je pesmu od Šemse Suljaković. Kad sam je čuo, pitao sam vlasnika lokala "ko je ova devojčica?", on kaže "naša gošća, ona je iz Prokuplja. Svake godine dolaze, pa ona malo pevuši kod mene". Tada sam rezmenio brojeve s njenim roditeljima i dogovor je bio da se čujemo u septembru. Tako smo joj Dobrivoje Ivanković i ja uradili pesmu "Cvetak zanovetak. Na to sam veoma ponosan.



Vi ste je odveli u PGP?

- Kad sam došao u televiziju Beograd, tadašnji urednik PGP mi je rekao "aman, Mirko, pa nije ovo obdanište". Ja sam mu odgovorio "nije obdanište, ali ovo je sigurno jedna od budućih velikih zvezda Jugoslavije". Inače, Sanja ilić je svirao na njenim pesmama "Cvetak zanovetak" i "Lepotan".

Zakitio me sa 200.000 šilinga, ja sam ih potrošio u njegovom kazinu

Bili ste dobri s Arkanom.

- Željko je bio moj prijatelj. Mislim da je to čovek iz javnog života koji je mene najviše voleo, obožavao je da sluša dok ja sviram.Voleo me i kao čoveka.



Kakav je bio?

- Nikada se nisam mešao u to šta i kako on radi. Za mene je on bio čovek s kojim sam mogao da popijem viski ili kafu.



Da li je tačno da vam je dao 200.000 šilinga na harmoniku?

- Jeste, za pesmu "Zajdi, zajdi". To se dešavalo na njegovoj i Cecinoj svadbi, stavio mi je dva pakovanja po 100.000. Posle svadbe sam sa jednim drugom otišao kod Arkana u kazino gde sam ga sreo. Pita me "Mirko, šta radiš ti ovde", ja mu kažem "došao sam da ti vratim pare". I tako je bilo, šilinzi su ostali u kazinu.



Da li je zahvaljujući njemu Ceca postala popularna širom regiona.

- Apsolutno da. Ona jeste imala uspeha sa albumima pre njega, ali smatram da je zahvaljujući njemu postala još poznatija i popularnija.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević/Foto Printscreen/Damir Dervišagić/Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir