ŽARILA JE I PALILA 90-IH! VESNA ZMIJANAC NE KRIJE SVOJ SEKSEPIL: Jao što nemam 29 godina! Sve bi i grmelo od mene! KAO ŠTO JE I TADA! (FOTO)

Vesna Zmijanac izašla je iz medijske ilegala zbog snimanja novogodišnjeg programa RTS-a.



Ona priznaje da i dalje dobro radi, ali izbegava javna pojavljivanja i slikanja i ističe da svaki slobodan trenutak provodi sa unukom Reom.



- Stalno radim, uvek sam negde na putu. Nikolija je veliki potrošač, moram da radim. Da nema mame, ona ne bi znala šta bi. Rea mi zapadne uglavnom kad sletim. Nikolija i Relja me uglavnom zovu kada je frka, da baba bude tu.



Ne snimate nove pesme, a mnogi bi voleli da uradite treći duet sa Dinom Merlinom?



- Sa Dinom se čujem s vrrmena na vreme. On je posle "Jorgovana" napravio "Klupko", fenomenalnu pesmu. Na tom albumu se nalazi i "Deset mlađa". Bila sam očajna što nije tu pesmu snimio sa mnom. "Klupko" je dobra, ali ja nikako da uđem u ritam, komplikovana je, sve sam kontra radila i mnogo sam nervirala Dina. Pevala sam mnogo dobro, ali ritam nikako da pogodim. Pitala sam ga: "Što si mi dao tu pesmu?" a on mi kaže: "Zato što je to moja omiljena pjesma".

Duet "Ja imam nekog a ti si sam" sa Slavkom Banjcem je pored "Jorgovana" postao evergrin.



- Ta pesma je dugo ćutala, ali je zaživela ponovo u Crnoj Gori. Pevam je i bez muškog dela. Smešno je što sam zaboravila reči jer je dugo nisam pevala. Na jednom nastupu su mi je tražili i ja im kažem: "Pa ne znam tekst", i publika kaže "Mi ćemo taj muški deo".



Pre 24 godine na Pjesmi Mediterana pojavili ste se u providnom crnom kombinezonu. Danas gotovo sve pevačice igraju na kartu seksepila.



- I dan danas se taj moj spot prepričava i ljudima ispada vilica. To vreme su obeležila par komada moje garderobe koja je neponovljiva. Neke od tih stvari čuvam, nešto je uzela Nikolija. One elegantnije komade. A onu atrakciju sa ružama sam poklonila Karameli jer me je tada imitirao.

Nikolija je rekla da ste jako strogi i da je kritikujete kada je razgolićena, a vi ste imali provokativan stajling.



- To samo kaže, ona ne čuje šta pričam (smeh). Sluša Relju. Ja sam uvek za to da se lepo i slobodno obuče. Jao što nemam 29 godina! Sve bi grmelo od mene. Grmelo je i tada, a možete misliti sada.



Jelena Karleuša je rekla da bi snimila duet s Nikolijom.



- Jelenu mnogo volim i draga mi je. Ona je jedna avangarda. Meni je to top. Ne sumnjam da bi Nikolija i ona napravile bum.

Vodite li unuku Reu na Bukulju?



- Vodim, ali Nikolija češce ide. Ja sam non-stop u zidanjima i renoviranjima. Naklonjenija sam feng šui, to je moj život i živim na taj nacin.

