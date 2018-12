HARIS PRIZNAJE DA SE ZALJUBLJIVAO KAO TETREB! BIO JE SIGURAN DA ĆE DA PREVARI MELINU: Ono što mu je uradila da bi ostao veran će vas RASPAMETITI, a imala je samo 22 GODINE!

Haris Džinović ne krije da je bio zaljubljive prirode, te kako mu je sudbina uredila da ženu svog života sretne tek u šestoj deceniji.

"Umeo sam da se zatelebesam kao tetreb. Često mi se zbog ljubavi rušio svet, ali vremenom se i to promenilo. Pesme mi jesu pomagale pri udvaranju mnogo puta, ali nisam znao da se udvaram. Imao sam ludu sreću da u takvim situacijama moja muzika odradi sedamdeset odsto posla, tako da nisam morao mnogo da se trudim. I kada sam probao da se udvaram, bilo je to bez veze i sam sebi sam bio smešan. Nekoliko puta sam prilazio devojkama, ali osvajao sam ih pričom, a ne izgledom, koji često može da zavara. Imao sam nesrećne ljubavi i zaljubljivao se u osobe koje nisam interesovao. Postojale su žene kojima sam hteo da se oženim, ali nisu me htele, ili one s kojima sam imao veze, a želeo sam da budu još jače... Uglavnom su to razlozi zašto ranije nisam imao brak i porodicu. Posle raskida svake veze nastupio bi period bolovanja jer ja nisam bio čovek koji je odmah posle rastanka mogao da nađe drugu. Bilo je i onih koje su htele da me uteše, ali to nije bilo to. Nema braka bez obostrane emocije, da sve oboma bude onako potaman", ispričao je Haris.

Melina ga je u startu omađijala! Dopala mu se, kaže, čim ju je ugledao.

"Upoznao sam je kada je imala 22 godine. Raspitao sam se ko je, šta je i onda se nešto odmotalo. Bilo je možda i lepših od nje, ali ona je vrlo inteligentna, intrigirajuća, ima kvalitete koje nemaju druge žene. I bez obzira na veliku razliku u godinama, mi funkcionišemo kao da smo išli zajedno u razred. Ona je bila jako zaljubljena, a ja veoma srećan" bio je iskren pevač, koji je u to vreme živeo u Parizu, a njegova draga boravila u Istanbulu.

foto: Damir Dervišagić

Nakon jednog dugačkog telefonskog razgovora pozvao ju je kod sebe u goste.

"Kada se tog 26. maja 2003. godine pojavila kod mene u Parizu, ostala je zauvek. Tako je počeo naš zajednički život. Njeni nisu dobro reagovali u početku, zna se, ipak, neki red i način kako sve to treba da se uradi, što sam ja retroaktivno i obavio. Upoznao sam se s njenim roditeljima, a Melina je već tada bila u petom mesecu trudnoće", opisuje Haris.

U martu 2004. godine rodila im se ćerku Ðina, a već sledeće godine u aprilu i sin Kan.

"Sa Melinom sam, evo, već šesnaestu godinu. Nisam pri prvom susretu znao da će to biti moja supruga. Ali, kada smo počeli vezu, posle nekoliko dana ispostavilo se da ona jeste moja žena, a ja njen muž. Ne volim da pričam o razlici u godinama između nas dvoje, to je naša intimna stvar. Melina mi je vrlo privržena, mnogo me voli, potpuno je iskrena, i to su dovoljno dobri razlozi da je izaberem za životnu saputnicu. Ona je žena koja se pokazala kao odlična majka, prijatelj, žena - The Best. Ima ona nekih bubica, ali imam ih i ja", otkriva on.

foto: Petar Đorđević

O prevari i ne razmišlja, ali nije uvek bilo tako.

"Za mene je prevara nešto što nije pošteno i fer. Mene nervira to varanje. Melina zna da nisam tip folera u ljubavi i stvarno sam principijelan. Nikada nisam imao skandale ili afere koje bih krio od žene i javnosti. Oduvek sam znao da ću biti porodičan čovek, mada nisam mogao ni da pretpostavim da ću biti veran, čak sam mogao da potpišem da to neću biti. Međutim, ostao sam veran, ne znam ni kako ni zašto, i nije mi loše", ispričao je Haris.

foto: Glossy

Kurir.rs/Glossy/Jasmina Antonijević Milošević/Foto: Privatna arhiva

Kurir

Autor: Kurir