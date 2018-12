NEĆE NI DA ČUJE ZA NJEGA: Keba se smrtno naljutio na Đanija zbog SEVERININIH GOLIH FOTKI!

Radiša Trajković Đani i Dragan Kojić nedavno su se sreli na snimanju jednog novogodišnjeg programa, gde su se maksimalno iskulirali. Kako Kurir saznaje, jabuka razdora bila je - Severina!

Naime, Keba se pre dve godine naljutio na Đanija zato što je javno isprozivao njegovu snajku zbog porno-snimka i fotografija, pa je u šali svašta izgovorio.

foto: Printscreen

Prekinuo kontakt

- Radiša ne misli kad priča, pogotovo kad daje izjave. Novinari su ga pitali da komentariše Severinu i Igora, a on se po običaju našalio malo slobodnije na račun popularne srpske snajke. Nije mislio ništa strašno, ali to je ispalo tako. Kebu je to jako pogodilo jer se nije nadao da će Đani nagaziti njegovu porodicu pošto su bili bliski i poštovali su jedan drugog. Odjednom je zaćutao i nije želeo više nikakav kontakt s njim. Kad je Đani primetio da je Keba počeo da ga ignoriše, odmah je shvatio u čemu je stvar - kaže naš izvor blizak folkerima i dodaje da je Trajković tražio način da se pomiri s Kojićem, ali bezuspešno.

- Dugo ga je vijao da se izmire. Pošto Keba nije hteo ni da mu se javi, Đani mu se izvinjavao preko zajedničkih prijatelja, ali nije vredelo. Kojić zna da Đani nije zlonameran i da mu je jezik često brži od pameti, ali ipak nije mogao da pređe preko neukusnih pošalica na račun porodice, jer on Severinu bukvalno ne razdvaja od Igora i ćerke Nataše - otkriva naš dobro obavešteni izvor.

foto: Dragan Kadić

Nakon dužeg perioda, u ponedeljak je nekada dobre drugove na jednom događaju delio samo jedan sto u restoranu. Prvo je stigao Đani, da bi nakon dvadesetak minuta došao i Keba. Mrtav-hladan prošao je pored njega, te mu nije rekao ni „zdravo“. Trajković je spustio pogled i bilo mu je očigledno žao, ali nije imao kud. Nakon što je ekipa Kurira provalila da se folkeri ignorišu, prišla je Đaniju i upitala ga za komentar.

Pokajao se

- Tu je Keba, video sam ga. On se naljutio na mene zbog Severine. Ja sam nešto pričao i eto... Glupost. Ništa nisam mislio ozbiljno, malo sam se našalio, a on je to ozbiljno shvatio. Šta da radim, nadam se da će ga proći. Ja ga stvarno volim, on je brat - rekao je Radiša za Kurir, sve vreme gledajući u Kebinom pravcu.

Nažalost, ostali smo uskraćeni za Kojićev komentar jer je u trenutku iznenada nestao s proslave.

Legendarno ĐANI SE ISPALIO ZA KONCERT Radiša Trajković Đani očigledno ne prati medije, čim nije informisan kad je čiji koncert. On je tri dana nakon spektakla Dragana Kojića Kebe u Sava centru novinarki Kurira poslao poruku želeći da se informiše o svom kolegi.

- Kad je Kebin koncert? - upitao je Đani, koji je očigledno želeo da iznenadi i odobrovolji kolegu, ali je zakasnio! Keba oprostio snajki SEVE IZNEVERILA SVEKRA foto: Printscreen Instagram Severina je prošle nedelje ispalila svekra, na čijem koncertu je trebalo da gostuje, a iako je tek usred nastupa javila da neće doći, Dragan joj to nije zamerio.

- Što se snajke tiče, ne zameram joj ništa. Sve sam joj oprostio. Čujemo se svaki dan! Razlog je sigurno opravdan, mi to kao porodica najbolje znamo. Sve je opravdano, sve je okej i sve je na mestu. Biće prilike da vidite Severinu na nekom mom koncertu - rekao je pevač, koji nije želeo da komentariše navode da se hrvatska pevačica razvodi od njegovog sina.

(Kurir.rs/Marija Dejanović Foto: Marina Lopičić/Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir