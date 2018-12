VALJDA ME MAJKA RODILA TAKVU HARIZMATIČNU! Dara Bubamara priznala da su je i kao KLINKU jurili MUŠKARCI! A evo šta o njoj misle DRUGOVI NJENOG SINA! Radojka ovo nije očekivala!

Dara Bubamara priznala je šta o njoj misle drugari devetogodišnjeg sina Koste, što ju je prijatno iznenadilo, ali i u kakvim je pevačica odnosima sa bivšima.

"Moj sin ide u privatnu školu, a tamo se ne priča o takvim stvarim, ali naravno da me njegovi drugari prate, pogotovu kada napravim neki pokret, kažu mama ti je vrh, haos, vole me jako njegovi drugari, mada oni imaju samo 9 godina, klinci su. Često mi Kosta kaže "mama ti nisi kao ove sve mame, ti si kao moja drugarica, devojčica", rekla je Dara šta drugari njegovog sina misle o njoj.

Ona je otkrila i da kada se jednom prilikom ugojila, upravo je njen sin bio taj koji joj je na lep način skrenuo pažnju, a ona ga je poslušala, pa za samo 2 meseca vratila kilažu.

Dara je progovorila i osvojim bivšim ljubavima, pa istakla da nikada nije imala problema sa frajerima:

"Nisam nikada imala taj problem, valjda me majka rodila takvu harizmatičnu, kao klinku u školi su me muškarci uvek jurili, i kao buckastu i kada sam imala kratku kosu. Do sada su mi svi muškarci bili prelepi, prezgodni, sa pločicama. A na prvom mestumi je da je dobar čovek. Ja sam i posle razlaza ostajala sa bivšim u sobrim odnosima. Ja i bivši suprug smo u super, uvek je tu kada mi treba pomoć, jako sam srećna zbog našeg odnosa, Kosta to i ne oseti, kao da mama i tata žive zajedno"

