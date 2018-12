POZVALA ME JE I ODMAH SAM SEO U AUTO! Darko Lazić otkrio istinu o misterioznom pozivu 15 minuta pre JEZIVE nesreće! NIJE MOGAO DA ZASPI, ODJURIO U BRESTAČ!

Tog jutra kada je Darko Lazić doživeo tešku saobraćajnu nesreću, od koje se i dalje oporavlja, pevač je saznao da će po drugi put postati otac, ekskluzivno saznaje Kurir!



Zvezdu „Granda“ je u cik zore, nakon veselja na kojem je bio sa prijateljima u Šapcu, pozvala verenica Marina Gagić da mu saopšti radosne vesti. Od sreće pevač nije mogao da zaspi, već je krenuo kući za Brestač.

Jak razlog



- Danima se nagađalo zbog čega je Darko nakon veselja pošao za rodno mesto, kada je mogao da ostane u svom apartmanu i da se lepo naspava. Međutim, imao je jak razlog. On je tada do zore pevao, a kada je došao u sobu, Marina ga je pozvala da mu saopšti lepe vesti. Ona je tog jutra uradila test koji je pokazao da je u blagoslovenom stanju. Darko je toliko bio srećan i radostan da je odmah poželeo da je izljubi i da bude sa njom. Nije mu bilo važno ni to što je umoran i što je pevao celu noć, već je seo u auto, odvrnuo muziku i krenuo ka svom rodnom mestu, ne sluteći da će ga ta odluka umalo koštati života - priča Darkov prijatelj i dodaje da pevačeva verenica nije znala da će on zbog vesti koju mu je saopštila krenuti za Brestač:

- Želela je da mu kaže srećne vesti, ali se nadala da će da ostane da spava u Šapcu jer je znala da je bio umoran. Mnogo se potresla kada je dva sata nakon što su se čuli saznala šta se desilo.

Prijatelj Emir posetio Darka u banji LAZIĆ SE VESELI U BOLNIČKOM KREVETU!

Darko Lazić oporavlja se posle teške saobraćajne nesreće u banji Selters kod Mladenovca, a jedan od retkih kolega koji su ga posetili ovih dana bio je njegov kolega Emir Habibović. Pevač koga smatraju naslednikom Šabana Šaulića, mlađem kolegi dao je da presluša pesmu koju je za njega komponovao upravo kralj folka, što je Lazića oduševilo, o čemu svedoči i snimak koji je Habibović postavio na Instagram. - U poseti dragom Darku. Znamo se dugo, još od početka njegove karijere. Mnogo puta smo pevali zajedno i često me je najavljivao kao jednog od najboljih pevača, a ja smatram da je upravo on najbolji, i biće još bolji kada ozdravi i vrati se na scenu. Dare, tek ćemo mi pevati zajedno! - napisao je Emir, čiju objavu je među prvima lajkovala Andreana Čekić, koja je kumu Darku donela novogodišnju jelku u apartman.

Pozvali smo pevača, koji je potvrdio naša saznanja.

- Tog dana ne želim da se sećam. Tačno je da sam primio lepe vesti, i to je sve što želim da kažem na tu temu. Srećan sam što ću ponovo da postanem otac, posebno jer će moja ćerka Lorena da dobije brata ili sestru. Bog nas je blagoslovio u celoj situaciji - kaže Darko.



On je dodao i da je zahvalan menadžeru Mersedu Hadžiću, poznatijem kao Mirso Švajcarac, i da jedva čeka da se vrati na muzičku scenu.

- To mi je velika želja. Bez muzike moj život nema smisla. U najtežim trenucima su uz mene bili moja Marina, roditelji i Mirso. Njemu sam doživotno zahvalan na svemu. Jedva čekam da se oporavim i da nastavimo da radimo punom parom. Vidim da će u njegovoj organizaciji biti najbolji doček Nove godine u Areni i baš mi je drago zbog toga - rekao je Lazić.



Teške povrede



Podsetimo, Lazić je u saobraćajnoj nesreći krajem oktobra zadobio teške povrede nakon što je njegov auto skrenuo sa kolovoza u livadu i prevrnuo se nekoliko puta. Ubrzo su na lice mesta stigle policija i Hitna pomoć, koja je Lazića prevezla u KBC Zemun. On je u udesu zadobio nagnječenje mozga, polomljenu jagodicu, povrede grudi i pluća, povredu butne kosti, dok mu je noga izletela iz kuka. Njegovo stanje je sada stabilno i on se poslednje dve nedelje nalazi na rehabilitaciji.



