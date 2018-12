SLOBA POBESNEO ZBOG UMRLICE KOJU SU MU NAPRAVILI HEJTERI, PA SE OGLASILA KIJA KOCKAR: Možda je sada red na njega! SUROVO!

Ono što je već nekoliko dana zastupljeno u medijima jeste to što je Slobodan Radanović dobio "umrlicu", a upravo to je prokomentarisala i njegova bivša žena Kristina Kija Kockar.

Iako Kija hladne glave reaguje na kritike i prozivke, na koje ume baš žestoko da odgovori kada joj ih upute na društvenim mrežama, sa Slobom nije takav slučaj.

"Ne znam šta da mu kažem, to su lažni profili. Ja sam se navikla na to. Ja sam bila žrtva njegovih bližnjih i bližnjih njegove ljubavnice, upravo što se tiče tih napada i afera. Tako da sam ja već navikla, a možda je sada red na njega. Taćno kada mi neko nešto ružno napiše, to je uvek lažan profil", rekla je Kija.

